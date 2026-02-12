Projeto da DPDF ensina direitos e deveres para alunos

Alice Meira

A Escola de Assistência Jurídica encerrou a edição 2025/2026 do projeto Conhecer Direito, com mais de 1,5 mil estudantes participantes. A proposta da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) teve como objetivo levar estudantes da rede pública a conhecerem seus direitos e deveres.

Com carga horária de 70 horas aula, distribuídas em sete módulos, o projeto levou conteúdos jurídicos para a realidade social dos alunos. A política afirmativa encerrou a edição disponibilizando 138 bolsas de estudo. O Conhecer Direito também tornou-se política obrigatória para os estagiários de nível médio da DPDF. Atualmente, ainda tramitam na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) dois projetos de lei que buscam consolidar a iniciativa como política pública permanente.

Para o Defensor Público-Geral do DF, Celestino Chupel, a conquista dos estudantes simboliza mérito, dedicação e a força transformadora da educação. “Nosso compromisso é levar conhecimento, direitos e informação aos estudantes, especialmente da rede pública, porque é assim que transformamos realidades e construímos uma vida melhor para todos”, destacou.

O Defensor Público e diretor da Easjur/DPDF, Evenin Ávila, destacou que a iniciativa representa a concretização de um propósito construído ao longo de anos, além de pais e responsáveis que também comemoraram os resultados alcançados pelos alunos. Maria Irene Cavalcante, mãe de uma das estudantes contempladas com bolsas de estudo, comemorou a vitória da filha: “Sou mãe de três filhos, e ver a minha caçula se tornar a primeira da família a ingressar no ensino superior é uma emoção que não cabe no peito. O projeto Conhecer Direito é, sem dúvida, uma grande porta de entrada para que estudantes da rede pública possam conquistar um diploma de nível superior e transformar suas histórias. Saber que agora ela está entre os contemplados com uma bolsa me enche de orgulho e esperança pelo futuro que está começando a construir”, afirmou.

