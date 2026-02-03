Homenagem

Estudante morto durante a ditadura receberá diploma póstumo da UFPA

Cezar Morais Leite foi assassinado em 1980, aos 19 anos, por um agente infiltrado durante uma aula no campus de Belém

Gabriel Botelho
postado em 03/02/2026 19:32
Campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, capital do estado - (crédito: Alexandre de Moraes/UFPA)
A Universidade Federal do Pará (UFPA) oficializou a concessão do diploma post mortem (póstumo) ao estudante Cezar Morais Leite, assassinado em 1980, aos 19 anos, durante a ditadura militar, nas dependências da instituição. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2/2).

De acordo com comunicado expedido pela instituição, o estudante foi morto durante uma aula da disciplina de Estudos dos Problemas Brasileiros, no campus de Belém, cidade onde nasceu. O responsável pela morte foi um agente de repressão estatal infiltrado. Ele atirou contra o jovem durante uma perseguição. Cezar era aluno do terceiro semestre do curso de Bacharelado em Matemática. 

A proposta foi apresentada pelo reitor da universidade, Gilmar Pereira da Silva. Trata-se de um diploma simbólico. Ou seja, tem caráter exclusivamente simbólico, e não de grau acadêmico tradicional. "A finalidade central do ato é o reconhecimento por parte da instituição das graves violações de direitos humanos sofridas pelo aluno, assegurando que sua memória seja preservada e respeitada no ambiente universitário", detalhou a UFPA, por meio da nota.

A medida foi aprovada de forma unânime pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e teve relatoria do professor Edmar Tavares da Costa, responsável por acompanhar o processo. 

"Este ato é, também, um sentimento de profunda responsabilidade e de reparação simbólica. Tendo vivido na UFPA nos anos finais da ditadura e participado do movimento estudantil, sei que aquele período deixou marcas de medo e silenciamento dentro da universidade. Elaborar esse parecer foi uma forma de afirmar, institucionalmente, que a UFPA reconhece a violência cometida contra um de seus estudantes e reafirma seu compromisso com a memória, a democracia e os direitos humanos", avaliou o professor Edmar Tavares da Costa.

Estudante morto em 1980, aos 19 anos, durante a ditadura militar no campus de Belém da UNiversidade Federal do Pará (UFPA), Cezar Morais Leite (foto: Divulgação / UFPA)

Em nota, Pereira afirmou que a universidade organizará uma cerimônia solene para a entrega do diploma dentro do campus. O evento contará com a presença da família de Cezar Morais Leite, assim como de integrantes da comunidade acadêmica e demais lideranças da instituição. A homenagem ainda não tem data exata para acontecer. 

Embora tenha reconhecido que a decisão não repare o assassinato do jovem estudante, o reitor afirmou que o ato "afirma, de forma inequívoca, que a universidade não esquece seus estudantes nem se omite diante da própria história". 

"Ao reconhecer oficialmente essa morte ocorrida dentro de seu campus, a UFPA transforma a memória em responsabilidade pública e reafirma que conhecimento, democracia e direitos humanos são valores indissociáveis. Trata-se de um gesto de respeito à família, à comunidade acadêmica e à história do Brasil", classificou. 

