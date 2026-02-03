A Universidade Federal do Pará (UFPA) oficializou a concessão do diploma post mortem (póstumo) ao estudante Cezar Morais Leite, assassinado em 1980, aos 19 anos, durante a ditadura militar, nas dependências da instituição. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2/2).
De acordo com comunicado expedido pela instituição, o estudante foi morto durante uma aula da disciplina de Estudos dos Problemas Brasileiros, no campus de Belém, cidade onde nasceu. O responsável pela morte foi um agente de repressão estatal infiltrado. Ele atirou contra o jovem durante uma perseguição. Cezar era aluno do terceiro semestre do curso de Bacharelado em Matemática.
A proposta foi apresentada pelo reitor da universidade, Gilmar Pereira da Silva. Trata-se de um diploma simbólico. Ou seja, tem caráter exclusivamente simbólico, e não de grau acadêmico tradicional. "A finalidade central do ato é o reconhecimento por parte da instituição das graves violações de direitos humanos sofridas pelo aluno, assegurando que sua memória seja preservada e respeitada no ambiente universitário", detalhou a UFPA, por meio da nota.
A medida foi aprovada de forma unânime pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e teve relatoria do professor Edmar Tavares da Costa, responsável por acompanhar o processo.
"Este ato é, também, um sentimento de profunda responsabilidade e de reparação simbólica. Tendo vivido na UFPA nos anos finais da ditadura e participado do movimento estudantil, sei que aquele período deixou marcas de medo e silenciamento dentro da universidade. Elaborar esse parecer foi uma forma de afirmar, institucionalmente, que a UFPA reconhece a violência cometida contra um de seus estudantes e reafirma seu compromisso com a memória, a democracia e os direitos humanos", avaliou o professor Edmar Tavares da Costa.
Em nota, Pereira afirmou que a universidade organizará uma cerimônia solene para a entrega do diploma dentro do campus. O evento contará com a presença da família de Cezar Morais Leite, assim como de integrantes da comunidade acadêmica e demais lideranças da instituição. A homenagem ainda não tem data exata para acontecer.
Embora tenha reconhecido que a decisão não repare o assassinato do jovem estudante, o reitor afirmou que o ato "afirma, de forma inequívoca, que a universidade não esquece seus estudantes nem se omite diante da própria história".
"Ao reconhecer oficialmente essa morte ocorrida dentro de seu campus, a UFPA transforma a memória em responsabilidade pública e reafirma que conhecimento, democracia e direitos humanos são valores indissociáveis. Trata-se de um gesto de respeito à família, à comunidade acadêmica e à história do Brasil", classificou.
