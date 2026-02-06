Mapa Brasileiro de Educação Midiática: conheça nova plataforma do governo

Anna Júlia Castro

Plataforma vai ajudar a enfrentar a desinformação, e fortalecer a democracia e a cidadania - (crédito: Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Vivemos em um ambiente digital cada vez mais complexo, marcado por excesso de informações, opiniões, conteúdos manipulados e tecnologias que influenciam diretamente o que consumimos. Diante desse cenário, a educação não pode ficar de fora dos avanços da nova era digital.

Nesse contexto, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), em parceria com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o governo do Reino Unido e o Porvir, lança uma plataforma com o objetivo de fortalecer a democracia, promover o uso consciente das mídias e combater a desinformação.

Leia mais aqui: Novos uniformes da rede pública de ensino do DF geram polêmica

O lançamento oficial ocorre na terça-feira (10/2), durante um evento on-line transmitido ao vivo pelo YouTube do Porvir. Na ocasião, será apresentada a plataforma interativa que organiza e dá visibilidade a iniciativas de educação midiática desenvolvidas em diferentes regiões do Brasil.

A ferramenta funciona como um grande catálogo interativo e reúne 226 iniciativas mapeadas em todo o país. Entre elas estão projetos realizados em escolas, pesquisas acadêmicas, ações governamentais, programas de organizações não governamentais, iniciativas de universidades e projetos comunitários.

O projeto surgiu a partir de uma Consulta Pública realizada entre 2023 e 2024, que recebeu 496 propostas inscritas. Em 2025, o material passou por uma curadoria especializada conduzida pelo Porvir, com apoio técnico do governo do Reino Unido.

Leia mais aqui: Enamed: confira os 10 cursos com melhor e pior desempenho no país

O mapa reúne projetos que trabalham temas como pensamento crítico, cidadania digital, análise e leitura crítica da mídia, produção de conteúdo, verificação de fatos e letramento digital. A plataforma permite buscas por região, tipo de instituição, formato de aplicação e abordagem metodológica.

Essa plataforma é para todo o público, de qualquer faixa-etária, especialmente para quem atua na educação, comunicação, pesquisa e gestão pública como professores(as), gestores escolares, pesquisadores, estudantes, comunicadores, organizações do terceiro setor, gestores de políticas públicas.

Após o lançamento, o mapa estará disponível gratuitamente para acesso público. A proposta é mostrar o que já existe no país, fortalecer redes e auxiliar educadores, gestores e pesquisadores a encontrarem referências confiáveis na área de educação midiática.

Participe do webinário de lançamento do mapa clique aqui!

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca