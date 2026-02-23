Unesco celebra Dia Internacional da Língua Materna

Alice Meira

Raquel Nazário, diretora regional da Maple Bear Brasília, enfatiza que o respeito à língua de origem é fundamental para o desenvolvimento emocional do estudante - (crédito: Divulgação/ Maple Bear)

Celebrado em 21 de fevereiro, o Dia Internacional da Língua Materna traz à tona o debate sobre a importância de preservar o primeiro idioma como base bilíngue sólida.

Instituída pela Unesco em 1999, a data visa promover a diversidade linguística e a inclusão por meio da educação. No Brasil, o tema ganha relevância diante da rápida expansão das escolas bilíngues, que já somam mais de 1.300 instituições em todo o território nacional. Esse movimento acompanha uma tendência mundial onde o bilinguismo atinge cerca de 43% da população global, segundo estimativas da Unesco.

Identidade e segurança no aprendizado

Segundo especialistas, o domínio da língua materna é um facilitador para o aprendizado de novos idiomas. Raquel Nazário, diretora regional da Maple Bear Brasília, enfatiza que o respeito à língua de origem é fundamental para o desenvolvimento emocional do estudante: "Quando a escola reconhece e respeita a língua de origem da criança, ela fortalece sua identidade e amplia sua segurança para aprender", afirma.

Para Nazário, a data é um convite à reflexão sobre como construir bases sólidas: "Valorizar a língua materna não significa limitar o aprendizado, mas criar condições para que o estudante avance no domínio de novos idiomas e se desenvolva de forma plena".

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá