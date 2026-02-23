MEC promove encontro internacional de alfabetização nesta semana

Correio Braziliense

O Ministério da Educação (MEC) promove, nos dias 23 e 24 de fevereiro, em Brasília, o Encontro Internacional Alfabetização, Equidade e Futuro. A iniciativa pretende ampliar a cooperação entre países da América Latina e consolidar compromissos políticos para garantir a alfabetização de crianças na idade adequada. O evento, realizado no Auditório do Instituto Serzedello Corrêa, da Escola Superior do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília, teve início nesta segunda-feira (23/2) às 9h.

O encontro conta com transmissão ao vivo pelo canal do MEC no YouTube, com tradução simultânea em português, espanhol e Língua Brasileira de Sinais (Libras). A programação prevê dois dias de painéis e discussões para alinhar políticas públicas, compartilhar experiências e discutir evidências produzidas por pesquisas realizadas no continente.

Além de representantes brasileiros, o evento reunirá representantes governamentais da Argentina, do Chile, da Colômbia, do México, do Peru e do Uruguai. Participam também secretarias estaduais e municipais de educação, a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e o Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais (Consec), bem como universidades e redes de pesquisa. O encontro contará também com a presença de especialistas, pesquisadores e dirigentes educacionais.

A iniciativa é coordenada pelo MEC, por meio do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), e conta com a parceria de entidades acadêmicas e organismos internacionais, como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), além de organizações da sociedade civil. Segundo a pasta, o objetivo é construir um compromisso político regional e estabelecer uma agenda técnica comum em torno do direito à alfabetização no início do ensino fundamental.