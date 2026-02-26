Ministério Público pede investigação sobre flexões punitivas em escola no Itapoã

Paulo Gontijo

PMs obrigam alunos a fazerem flexões como punição no CED 01 do Itapoã - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) requisitou à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal a abertura de procedimento preliminar para apurar a conduta de policiais que obrigaram alunos do Centro Educacional 01 do Itapoã (CED 01) a fazer flexões como punição no pátio da escola, na última quarta-feira (25/2). Um vídeo de 25 segundos, obtido pelo Correio, mostra os estudantes realizando o exercício durante toda a gravação.

O documento, assinado pela 3ª Promotoria de Justiça Militar, foi enviado ao corregedor-geral da PMDF e solicita a abertura de investigação após a divulgação das imagens. No texto, o órgão destaca a gravidade do caso e estabelece prazo de cinco dias para que a corporação apresente esclarecimentos.

Veja o vídeo:

O Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) afirmou que o episódio expõe contradições na política educacional e criticou a punição aplicada aos estudantes. “Hoje, enquanto o governo nega uniformes, a escola cívico-militar pune estudantes com flexões no pátio — não pelo aprendizado, mas pela cor da roupa que vestem. A humilhação tem cor: a da falta de respeito e da ausência do Estado”, declarou o sindicato, que classificou a situação como constrangedora e incompatível com o ambiente escolar.

Em nota, a PMDF informou que a direção da unidade apontou “equívoco na condução do episódio” e que os policiais envolvidos foram afastados e substituídos. A corporação afirmou ainda que não compactua com práticas constrangedoras no ambiente escolar, que o caso será apurado e reforçou compromisso com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com a proteção integral de crianças e adolescentes.