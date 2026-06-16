Estudantes do DF criam aplicativos para resolver problemas reais

Correio Braziliense

Jovens mexendo no celular - (crédito: Reprodução/Magnific)

Estudantes da Universidade Católica de Brasília (UCB) desenvolveram aplicativos com foco em impacto social para solucionar desafios do dia a dia. As iniciativas apoiam desde pessoas com baixa visão até quem deseja aprender Libras ou planejar um intercâmbio.

Criadas por alunos de diversos cursos que participam da Apple Developer Academy, as soluções já estão disponíveis na App Store e buscam facilitar atividades cotidianas por meio da tecnologia.

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EyeSearch

O EyeSearch auxilia pessoas com baixa visão a encontrar objetos. O aplicativo utiliza a câmera do iPhone para detectar, em tempo real, itens marcados com adesivos específicos.

O objetivo é permitir que o usuário localize objetos rapidamente, sem depender de textos pequenos ou da ajuda de outras pessoas. As imagens captadas não são armazenadas nem compartilhadas, preservando a privacidade do usuário.

Liber Intercâmbio

Este aplicativo é voltado para jovens que planejam um intercâmbio. A ferramenta reúne em um único lugar informações sobre universidades, bolsas de estudo, documentação e custos.

O sistema recomenda instituições e bolsas de acordo com as preferências do usuário e cria checklists para organizar cada etapa. Inicialmente, o conteúdo abrange Estados Unidos, Canadá e Alemanha, com dados sobre ranking, taxa de aceitação e custo de vida.

BorAli? Explore Brasília

Criado para ajudar a decidir o que fazer na capital federal, o BorAli? surgiu de uma situação comum: o cansaço no processo de escolher um programa de lazer. O aplicativo sugere experiências com base no momento e no humor do usuário.

A ferramenta busca reduzir a sobrecarga de escolhas e facilitar tanto atividades individuais quanto em grupo, além de incentivar conexões presenciais e novas descobertas pela cidade.

Libree

O Libree ensina a Língua Brasileira de Sinais (Libras) de forma prática. O sistema usa inteligência artificial para avaliar os sinais feitos pelo usuário e oferecer feedback instantâneo, com orientações para aprimorar os movimentos.

Para ajudar na memorização, o aplicativo utiliza a técnica de revisão espaçada. O progresso do usuário é acompanhado por gráficos e sequências diárias de atividades, o que incentiva a constância no aprendizado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.