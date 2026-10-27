Pé-de-Meia: próxima parcela será paga de 23 a 30 de novembro

Correio Braziliense

A próxima rodada, a 8ª parcela do ensino médio regular e a 3ª da EJA, será paga de 23 a 30 de novembro e corresponde à frequência de setembro - (crédito: Reprodução/Gov)

O calendário de pagamentos de outubro do Pé-de-Meia terminou na segunda-feira (26), com a 7ª parcela do incentivo-frequência para os estudantes nascidos em novembro e dezembro, segundo o Ministério da Educação (MEC). A rodada começou em 19 de outubro e foi escalonada por mês de nascimento. O valor é de R$ 200 para o ensino médio regular e de R$ 225 para a educação de jovens e adultos (EJA).

A próxima rodada, a 8ª parcela do ensino médio regular e a 3ª da EJA, será paga de 23 a 30 de novembro e corresponde à frequência de setembro. De acordo com o calendário operacional do programa, as redes de ensino têm até 6 de novembro para enviar os dados de frequência ao MEC. O calendário segue com a 9ª parcela, de 21 a 28 de dezembro, e a 10ª, de 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2027.

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Para receber, o estudante precisa ter presença mínima de 80% nas aulas e integrar família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Não há inscrição específica no programa: as redes públicas de ensino enviam ao MEC as informações de matrícula e frequência. O estudante pode consultar a situação no aplicativo CAIXA Tem, na Consulta Pé-de-Meia do MEC (estudante.pedemeia.mec.gov.br , com login gov.br) ou no aplicativo Benefícios Sociais CAIXA.

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