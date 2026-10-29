Calendário escolar do DF 2027: veja os dias sem aula por causa da Copa

Correio Braziliense

A portaria trata apenas da rede pública e determina que as Coordenações Regionais de Ensino divulguem o calendário - (crédito: Reprodução)

Os estudantes da rede pública do Distrito Federal terão quatro dias sem aula em 2027 por causa da Copa do Mundo Feminina. De acordo com o calendário escolar aprovado pela Secretaria de Estado de Educação (SEEDF), por meio da Portaria nº 436, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 20 de outubro, não haverá aulas em 25 de junho (sexta-feira), 1º de julho (quinta), 6 de julho (terça) e 8 de julho (quinta). O calendário identifica essas datas como dias de "jogos da Copa em Brasília".

Como ficam as aulas em junho e julho?

A Copa será disputada de 24 de junho a 25 de julho. Segundo o calendário, nos demais dias úteis entre 24 de junho e 9 de julho as aulas acontecem normalmente. Na prática, a aula de sexta-feira, 25 de junho, não acontece, mas a de segunda-feira, 28, acontece.

O primeiro semestre termina em 9 de julho. O recesso de meio de ano vai de 12 a 26 de julho, e o segundo semestre começa em 27 de julho. Para repor aulas, o calendário marca três sábados letivos de reposição no primeiro semestre: 13 de março, 10 de abril e 19 de junho.

As datas podem mudar?

Podem. A Lei nº 15.421/2026, que trata da Copa Feminina, determina que as férias escolares do primeiro semestre de 2027 abranjam todo o período do torneio. O calendário da SEEDF mantém aulas durante parte desse período. Um projeto de lei (PL nº 3.481/2026) torna esse ajuste facultativo. A Câmara dos Deputados aprovou o texto em 31 de agosto, e, segundo a ficha de tramitação da Câmara, ele aguarda a análise do Senado. O próprio calendário diz que sua aplicação depende desse projeto.

A portaria trata apenas da rede pública e determina que as Coordenações Regionais de Ensino divulguem o calendário. Pais e responsáveis podem confirmar as datas na escola ou na coordenação regional, principalmente antes de marcar viagens e compromissos. Para escolas particulares, é preciso consultar a própria escola.

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