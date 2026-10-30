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SEGURANÇA

Polícia Militar realiza simulação de ataque em escola na Asa Norte

Treinamento policial pode provocar sons semelhantes a tiros e movimentação de viaturas na região

PMDF não será utilizará munição real para produzir os efeitos sonoros - (crédito: PMDF/DivulgaÃ§Ã£o)
PMDF não será utilizará munição real para produzir os efeitos sonoros - (crédito: PMDF/DivulgaÃ§Ã£o)

Moradores da Asa Norte e do Noroeste devem ficar atentos à movimentação policial prevista para esta região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realiza na tarde desta sexta-feira (30/10), um treinamento de resposta a agressor ativo em ambiente escolar, no Centro Educacional Leonardo da Vinci, unidade Asa Norte.

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A atividade faz parte do XX Curso Tático Operacional (CTOP), na área de responsabilidade do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM). Durante o exercício, poderão ser ouvidos sons de sirenes e simulações de disparos semelhantes a tiros. Também haverá a presença de figurantes caracterizados como vítimas.

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Segundo a PMDF, não será utilizada munição real para produzir os efeitos sonoros. A corporação alerta que a movimentação de policiais e os ruídos poderão chamar a atenção de moradores, comerciantes e pessoas que circulam pela região, mas reforça que não se trata de uma ocorrência real.

“Este treinamento visa preparar os policiais para diversas circunstâncias. Inclusive para as relatadas na descrição da postagem”, informou a assessoria da PMDF.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 30/10/2026 17:23
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