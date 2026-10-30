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Trânsito

Motorista fica ferido após colisão de caminhonete contra poste no Park Way

Homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e liberado posteriormente

Motorista de caminhonete colide contra poste no Park Way - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Motorista de caminhonete colide contra poste no Park Way - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem ficou ferido após a colisão de uma caminhonete contra um poste, na tarde desta sexta-feira (30/10), no Park Way. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou três viaturas para o atendimento da ocorrência. 

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No local, as equipes encontraram o veículo tombado no acostamento da via. O acidente aconteceu na entrada para o Gama. O motorista foi atendido pela corporação, conforme o protocolo de trauma, e recusou transporte para uma unidade médica.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Neoenergia foram chamadas para o local. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/10/2026 17:25
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