postado em 29/11/2026 06:00 / atualizado em 29/11/2026 06:00
Por Ana Bispo Calisto*
Resolver problemas matemáticos pode abrir caminhos que vão muito além da sala de aula. Para 26 estudantes brasileiros, o interesse pela disciplina será o passaporte para uma experiência internacional inédita. Medalhistas de ouro da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), eles vão participar de um intercâmbio acadêmico, científico e cultural na China. Entre eles, estão dois estudantes brasilienses Arthur Antunes Petuba, 18 anos; e Victor Garret de Abreu e Lima, 16, que embarcaram ontem rumo a três cidades chinesas Hangzhou, Ningbo e Xangai.
A iniciativa é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), em parceria com o Departamento de Educação da Província de Zhejiang. Entre 30 de novembro e 15 de dezembro, os estudantes passarão por Hangzhou, Ningbo e Xangai, com uma programação que inclui palestras, workshops com jovens chineses e visitas a universidades, escolas e empresas de tecnologia, como a Alibaba.
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A viagem também prevê atividades em espaços históricos e culturais, como as ruínas arqueológicas de Liangzhu e os Arquivos Nacionais de Publicações e Cultura. Os estudantes terão contato com tradições chinesas por meio de experiências com caligrafia, pintura, culinária e produção de chá.
O estudante brasiliense Arthur Antunes Petuba, 18 anos, encontrou na matemática um desafio ainda na infância. Interesse começou quando o pai o matriculou em aulas de Kumon, método de aprendizagem que trabalha o desenvolvimento de habilidades matemáticas e a agilidade nos cálculos. Mais tarde, ao se preparar para ingressar em colégios militares no Paraná, aprofundou os conhecimentos na disciplina.
Conquistas
A primeira participação na OBMEP aconteceu quando Arthur cursava o 6º ano do ensino fundamental, no Colégio da Polícia Militar do Paraná. Na época, a inscrição na competição surgiu quase como uma brincadeira entre ele e um amigo. Sem grandes expectativas, decidiu tentar uma vaga na segunda fase e, quem sabe, conquistar uma medalha. O resultado foi um bronze, conquista que o motivou a continuar participando.
No ano seguinte, alcançou a primeira medalha de ouro. A partir daí, a Olimpíada passou a representar um desafio pessoal. Depois de um período sem repetir o resultado, voltou a conquistar o ouro em 2025, na 20ª edição da competição.
A preparação, segundo ele, não envolveu abrir mão de outras atividades ou estabelecer uma rotina intensa de estudos específicos para a Olimpíada. O desempenho foi construído principalmente com a dedicação às atividades escolares e a participação no Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), oferecido pela OBMEP aos estudantes premiados. “Eu fazia Olimpíada mais como um desafio, não uma obrigação”, conta Arthur. Para ele, o programa foi importante por apresentar conteúdos matemáticos mais avançados e direcionados à resolução de problemas olímpicos.
Atualmente estudante do Colégio Militar de Brasília, Arthur passou pelo Colégio da Polícia Militar do Paraná e pelo Colégio Militar de Curitiba. Ele destaca o incentivo das instituições à participação em olimpíadas do conhecimento e outras atividades acadêmicas como parte importante de sua formação.
A notícia de que poderia disputar uma vaga no intercâmbio chegou por meio de um amigo, que encontrou a oportunidade e o incentivou a participar do processo seletivo. A seleção incluiu entrevistas, e Arthur concorreu às vagas destinadas à região Centro-Oeste. “Minha primeira reação foi de surpresa. Eu estava muito confiante, mas tinha muita gente participando, muita gente boa”, lembra.
A viagem também será a primeira experiência internacional do estudante. Além da programação matemática, ele está interessado em conhecer a estrutura tecnológica chinesa e entender como a inovação está presente no cotidiano e na educação do país.
O contato com estudantes chineses e as visitas às universidades estão entre as atividades que mais despertam sua curiosidade. Arthur ainda não decidiu qual carreira pretende seguir, mas acredita que conhecer outro ambiente acadêmico poderá ajudá-lo a ampliar as possibilidades para o futuro. “Ter contato com um país totalmente diferente deve abrir muitas oportunidades, muitas portas, mudar um pouco minha percepção sobre as carreiras”, afirma.
Aos 16 anos, Victor Garret de Abreu e Lima vê na matemática uma oportunidade de conhecer outras culturas e ampliar os horizontes. Estudante do Colégio Militar Tiradentes (CMT), ele conquistou sua primeira medalha de ouro nacional na OBMEP aos 12 anos. Desde então, a competição passou a fazer parte de sua trajetória escolar e proporcionou experiências como a participação no PIC, uma bolsa de estudos, o contato com outros jovens interessados na disciplina e viagens pelo Brasil. “Para mim, resolver problemas é algo divertido e estimulante. Quanto mais desafiador é um problema, mais vontade tenho de encontrar uma solução”, explica.
Diferentemente de Arthur, Victor já mantinha aulas de matemática além das atividades escolares, o que fazia com que a preparação para as olimpíadas estivesse incorporada à rotina. Mesmo assim, procura equilibrar os estudos com momentos de lazer, como jogar com os amigos.
O estudante destaca o apoio recebido da família e da escola. Segundo ele, o CMT incentiva a participação em competições de diferentes áreas, oferece aulas no contraturno e valoriza as conquistas dos alunos. Em 2025, a instituição teve 35 medalhistas nacionais da OBMEP, dos quais 11 conquistaram ouro.
A possibilidade de viajar para a China surgiu durante a cerimônia de premiação da OBMEP, no Rio de Janeiro, quando foi anunciado o programa de intercâmbio. Desde então, Victor passou a acompanhar a seleção com expectativa. A aprovação foi recebida com entusiasmo e gratidão. “É incrível saber que a matemática está me proporcionando uma experiência como essa”, afirma.
Para ele, a oportunidade vai além do reconhecimento pela medalha. O estudante pretende observar como os jovens chineses estudam matemática, quais estratégias utilizam para resolver problemas e como se preparam para competições. Também espera fazer amizades e trocar conhecimentos que possam contribuir para sua formação.
A curiosidade sobre a cultura chinesa acompanha a expectativa pelas atividades acadêmicas. Experimentar novas comidas, conhecer lugares diferentes e interagir com estudantes de outra realidade estão entre os planos de Victor. Aos 16 anos, ele afirma que nunca imaginou conhecer o país tão cedo, muito menos por meio de uma competição escolar.
Cooperação científica
A seleção dos 26 estudantes considerou a análise documental, o histórico de participação em olimpíadas científicas e em programas da OBMEP, além de entrevistas individuais e em grupo. As vagas foram distribuídas entre as cinco regiões brasileiras, com critérios de representatividade regional.
Todas as despesas da viagem serão custeadas pelo Impa, em parceria com o Departamento de Educação da Província de Zhejiang. Segundo o diretor-geral do instituto, Marcelo Viana, a iniciativa busca aproximar jovens talentos brasileiros de um dos principais ambientes científicos e tecnológicos do mundo e fortalecer as relações educacionais entre os dois países.
O intercâmbio integra outras ações de cooperação entre Brasil e China promovidas pelo Impa. Alunos da graduação Impa Tech e doutorandos do instituto também já participaram de iniciativas de intercâmbio com o país asiático.
*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá