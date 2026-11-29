Correio Braziliense

Victor Garret de Abreu e Lima (E) e Arthur Antunes Petuba (D) vão participar de experiência acadêmica em três cidades chinesas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press.)

Por Ana Bispo Calisto*

Resolver problemas matemáticos pode abrir caminhos que vão muito além da sala de aula. Para 26 estudantes brasileiros, o interesse pela disciplina será o passaporte para uma experiência internacional inédita. Medalhistas de ouro da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), eles vão participar de um intercâmbio acadêmico, científico e cultural na China. Entre eles, estão dois estudantes brasilienses Arthur Antunes Petuba, 18 anos; e Victor Garret de Abreu e Lima, 16, que embarcaram ontem rumo a três cidades chinesas Hangzhou, Ningbo e Xangai.

A iniciativa é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), em parceria com o Departamento de Educação da Província de Zhejiang. Entre 30 de novembro e 15 de dezembro, os estudantes passarão por Hangzhou, Ningbo e Xangai, com uma programação que inclui palestras, workshops com jovens chineses e visitas a universidades, escolas e empresas de tecnologia, como a Alibaba.

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A viagem também prevê atividades em espaços históricos e culturais, como as ruínas arqueológicas de Liangzhu e os Arquivos Nacionais de Publicações e Cultura. Os estudantes terão contato com tradições chinesas por meio de experiências com caligrafia, pintura, culinária e produção de chá.

O estudante brasiliense Arthur Antunes Petuba, 18 anos, encontrou na matemática um desafio ainda na infância. Interesse começou quando o pai o matriculou em aulas de Kumon, método de aprendizagem que trabalha o desenvolvimento de habilidades matemáticas e a agilidade nos cálculos. Mais tarde, ao se preparar para ingressar em colégios militares no Paraná, aprofundou os conhecimentos na disciplina.

Conquistas

Arthur, 18 anos, encontrou interesse nos números nas aulas de Kumon (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A primeira participação na OBMEP aconteceu quando Arthur cursava o 6º ano do ensino fundamental, no Colégio da Polícia Militar do Paraná. Na época, a inscrição na competição surgiu quase como uma brincadeira entre ele e um amigo. Sem grandes expectativas, decidiu tentar uma vaga na segunda fase e, quem sabe, conquistar uma medalha. O resultado foi um bronze, conquista que o motivou a continuar participando.

No ano seguinte, alcançou a primeira medalha de ouro. A partir daí, a Olimpíada passou a representar um desafio pessoal. Depois de um período sem repetir o resultado, voltou a conquistar o ouro em 2025, na 20ª edição da competição.

A preparação, segundo ele, não envolveu abrir mão de outras atividades ou estabelecer uma rotina intensa de estudos específicos para a Olimpíada. O desempenho foi construído principalmente com a dedicação às atividades escolares e a participação no Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), oferecido pela OBMEP aos estudantes premiados. “Eu fazia Olimpíada mais como um desafio, não uma obrigação”, conta Arthur. Para ele, o programa foi importante por apresentar conteúdos matemáticos mais avançados e direcionados à resolução de problemas olímpicos.

Atualmente estudante do Colégio Militar de Brasília, Arthur passou pelo Colégio da Polícia Militar do Paraná e pelo Colégio Militar de Curitiba. Ele destaca o incentivo das instituições à participação em olimpíadas do conhecimento e outras atividades acadêmicas como parte importante de sua formação.

A notícia de que poderia disputar uma vaga no intercâmbio chegou por meio de um amigo, que encontrou a oportunidade e o incentivou a participar do processo seletivo. A seleção incluiu entrevistas, e Arthur concorreu às vagas destinadas à região Centro-Oeste. “Minha primeira reação foi de surpresa. Eu estava muito confiante, mas tinha muita gente participando, muita gente boa”, lembra.

A viagem também será a primeira experiência internacional do estudante. Além da programação matemática, ele está interessado em conhecer a estrutura tecnológica chinesa e entender como a inovação está presente no cotidiano e na educação do país.

O contato com estudantes chineses e as visitas às universidades estão entre as atividades que mais despertam sua curiosidade. Arthur ainda não decidiu qual carreira pretende seguir, mas acredita que conhecer outro ambiente acadêmico poderá ajudá-lo a ampliar as possibilidades para o futuro. “Ter contato com um país totalmente diferente deve abrir muitas oportunidades, muitas portas, mudar um pouco minha percepção sobre as carreiras”, afirma.

Victor: Quanto mais desafiador é um problema, mais vontade tenho de encontrar uma solução (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Aos 16 anos, Victor Garret de Abreu e Lima vê na matemática uma oportunidade de conhecer outras culturas e ampliar os horizontes. Estudante do Colégio Militar Tiradentes (CMT), ele conquistou sua primeira medalha de ouro nacional na OBMEP aos 12 anos. Desde então, a competição passou a fazer parte de sua trajetória escolar e proporcionou experiências como a participação no PIC, uma bolsa de estudos, o contato com outros jovens interessados na disciplina e viagens pelo Brasil. “Para mim, resolver problemas é algo divertido e estimulante. Quanto mais desafiador é um problema, mais vontade tenho de encontrar uma solução”, explica.

Diferentemente de Arthur, Victor já mantinha aulas de matemática além das atividades escolares, o que fazia com que a preparação para as olimpíadas estivesse incorporada à rotina. Mesmo assim, procura equilibrar os estudos com momentos de lazer, como jogar com os amigos.

O estudante destaca o apoio recebido da família e da escola. Segundo ele, o CMT incentiva a participação em competições de diferentes áreas, oferece aulas no contraturno e valoriza as conquistas dos alunos. Em 2025, a instituição teve 35 medalhistas nacionais da OBMEP, dos quais 11 conquistaram ouro.

A possibilidade de viajar para a China surgiu durante a cerimônia de premiação da OBMEP, no Rio de Janeiro, quando foi anunciado o programa de intercâmbio. Desde então, Victor passou a acompanhar a seleção com expectativa. A aprovação foi recebida com entusiasmo e gratidão. “É incrível saber que a matemática está me proporcionando uma experiência como essa”, afirma.

Para ele, a oportunidade vai além do reconhecimento pela medalha. O estudante pretende observar como os jovens chineses estudam matemática, quais estratégias utilizam para resolver problemas e como se preparam para competições. Também espera fazer amizades e trocar conhecimentos que possam contribuir para sua formação.

A curiosidade sobre a cultura chinesa acompanha a expectativa pelas atividades acadêmicas. Experimentar novas comidas, conhecer lugares diferentes e interagir com estudantes de outra realidade estão entre os planos de Victor. Aos 16 anos, ele afirma que nunca imaginou conhecer o país tão cedo, muito menos por meio de uma competição escolar.

Cooperação científica

A seleção dos 26 estudantes considerou a análise documental, o histórico de participação em olimpíadas científicas e em programas da OBMEP, além de entrevistas individuais e em grupo. As vagas foram distribuídas entre as cinco regiões brasileiras, com critérios de representatividade regional.

Todas as despesas da viagem serão custeadas pelo Impa, em parceria com o Departamento de Educação da Província de Zhejiang. Segundo o diretor-geral do instituto, Marcelo Viana, a iniciativa busca aproximar jovens talentos brasileiros de um dos principais ambientes científicos e tecnológicos do mundo e fortalecer as relações educacionais entre os dois países.

O intercâmbio integra outras ações de cooperação entre Brasil e China promovidas pelo Impa. Alunos da graduação Impa Tech e doutorandos do instituto também já participaram de iniciativas de intercâmbio com o país asiático.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá