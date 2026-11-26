JP João Pedro de Lara Resende

Brasília é a terceira cidade do país com mais alunos de graduação, atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro. - (crédito: Ed Alves/ CB/D.A Press)

O Brasil chegou a 10,6 milhões de estudantes de graduação em 2025, o maior número da série histórica, e registrou também a maior desistência entre as turmas acompanhadas desde 2010. De cada 100 alunos que entraram em um curso superior em 2016, 63 deixaram o curso em dez anos, 36 se formaram e um continuava matriculado.

Os dados são do Censo da Educação Superior 2025, divulgado na manhã desta quinta-feira (26/11) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em evento no Ministério da Educação (MEC). Veja ao vivo:

Também é recorde a parcela de jovens de 18 a 24 anos na graduação: 24,5%, um em cada quatro. Em 2014, eram 18%. O Censo é feito todos os anos com as informações que faculdades e universidades enviam ao instituto. Em 2025, 5,2 milhões de pessoas começaram uma graduação em instituições de ensino.

Mais da metade a distância

Os cursos a distância reuniram 5,46 milhões de estudantes, 51,3% do total. O presencial teve 5,13 milhões, 48,2%. Entre os calouros, a diferença é maior: 3,43 milhões dos 5,2 milhões que entraram na faculdade em 2025, dois em cada três, escolheram a educação a distância.





















Esta é a primeira edição com o formato semipresencial, criado pelo Decreto nº 12.456/2025, o novo marco regulatório da educação a distância. Nesse modelo, parte das atividades ocorre a distância e parte, presencialmente. O formato somou 51 mil matrículas, 0,5% do total.

No Distrito Federal, o quadro é outro. Dos 249,1 mil universitários de Brasília, 133,7 mil, ou 53,7%, estudam em cursos presenciais, segundo o Censo. A capital é o terceiro município do país com mais alunos de graduação, atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Evasão cai, desistência sobe

O Inep mede a saída de alunos de duas formas, e cada uma olha para um período diferente. A evasão anual é uma fotografia: compara um ano com o seguinte e conta quem deixou de ter vínculo com qualquer curso superior do país. Esse índice caiu de 17,5% em 2023-2024 para 16,8% em 2024-2025, a primeira queda desde 2020-2021.

Já a desistência acumulada funciona como um filme da mesma turma. O Inep acompanha por dez anos os alunos que entraram em determinado ano e verifica quem continua no curso de ingresso, quem se formou e quem saiu. Quem trocou de curso ou de instituição conta como desistente. A turma de 2016 é a mais recente com os dez anos completos de acompanhamento. Por isso, esse índice retrata alunos que entraram há uma década, e a queda da evasão descreve o ano mais recente. Nas turmas que entraram entre 2010 e 2015, a desistência variou de 58% a 60%.

Na turma de 2016, 65% dos alunos da rede particular desistiram do curso, e 35% se formaram. Na rede pública, 54% desistiram, e 43% se formaram. Nos cursos a distância, a desistência chegou a 69%; no presencial, a 60%. Entre as licenciaturas, que formam professores para a educação básica, matemática, física e sociologia registraram 74%: três em cada quatro alunos desistiram.

Matrículas e formados

Enquanto as matrículas cresceram 4% em 2025, o número de concluintes subiu 0,6%, para 1,34 milhão. Nos cursos presenciais, os formados diminuíram 2%. A taxa de conclusão efetiva, que mede quem termina o curso no prazo previsto, foi de 62,3% em 2024-2025, a menor da série iniciada em 2016-2017.

Mesmo com o recorde, a parcela de jovens na graduação ficou abaixo da meta do Plano Nacional de Educação (PNE), lei que fixou objetivos para a educação entre 2014 e 2024. O plano previa 33% dos brasileiros de 18 a 24 anos no ensino superior. Em 2025, eram 24,5%.

*João Pedro de Lara Resende é estagiário do Correio, supervisionado por Ana Sá, editora do Eu Estudante.