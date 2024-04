Lula participará da inauguração do Impa Tech nesta terça-feira no Rio

IS Ingrid Soares

Lula também participará do início das aulas da primeira turma de bacharelado em matemática da tecnologia e inovação - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará, nesta terça-feira (2/4), da cerimônia de inauguração do Impa Tech, no Rio de Janeiro, e do início das aulas da primeira turma de bacharelado em matemática da tecnologia e inovação.

Também participarão do evento os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

No mesmo dia, à tarde, o petista participa da cerimônia de anúncio do início das obras de dragagem do Canal de São Lourenço, em Niterói. Segundo o Planalto, a obra vai ampliar o acesso da infraestrutura aquaviária ao Complexo Industrial e Portuário de Niterói.

O desassoreamento de trecho da Baía de Guanabara, entre a Ilha da Conceição e a Ponte Rio-Niterói, vai aumentar de sete para 11 metros a profundidade do local, com o objetivo de permitir o aumento da função operacional dos estaleiros, o estímulo a novas construções de embarcações e a movimentação do setor de reparos e offshore.

"A intervenção vai alavancar toda a produção dos setores e gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos. Na mesma região, o Terminal Pesqueiro será revitalizado, por meio de acordo para a municipalização do espaço. Após a conclusão da dragagem do Canal de São Lourenço, a intenção é que o terminal se torne um entreposto de pesca, também beneficiando o setor marítimo e gerando emprego e renda", informou, em nota, o Palácio do Planalto.

Ainda na capital fluminense, Lula marcará presença na filiação da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ao PT.