Eliana está fora do SBT após 15 anos; Saiba o motivo

Os fãs que acompanham Eliana foram pegos de surpresa, na tarde desta segunda-feira (1/04), após o SBT emitir um comunicado à imprensa informando o desligamento da apresentadora da emissora. De acordo com as informações divulgadas pelo canal, o fim da parceria ocorreu de forma amigável entre as partes, após 15 longos anos.

“O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024”, diz o início do comunicado, que informa, ainda, que a apresentadora está deixando a emissora para embarcar em um novo desafio profissional, mas sem entrar em maiores detalhes.

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD”, diz o SBT.

O comunicado termina falando sobre gratidão. “Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela”.

Sobre Eliana

A carreira de Eliana inicia-se na música, no final da década de 80; em 1991, ela chega ao SBT para comandar programas infantis, e em sua primeira passagem pela emissora, permanece por 7 anos marcando uma geração de telespectadores mirins na TV.

Em 1998, migra para a TV Record ainda comandando infantis, até fazer a transição para o grande público em 2005, no comando de um programa dominical que obteve êxito já em seu início.



O sucesso chamou a atenção de Silvio Santos que a convidou para retornar ao SBT em 2009, estreando um programa que leva seu nome, para toda a família, com quadros diversos, reportagens, diversão e muita emoção.

O programa Eliana comemora 15 anos no ar tendo mostrado a versatilidade da apresentadora, que dentre inúmeras atrações, subiu ao Cristo Redentor, se aventurou por vários estados pelo Brasil e mundo, mostrando sempre informação e cultura (Marrocos, Dubai, Capadócia, Galápagos…), entrevistou as mais importantes celebridades do Brasil e do mundo como Hebe Camargo, Anitta, Sandy, Xuxa, Angelica, Diogo Nogueira, Justin Bieber, Kate Perry, Taylor Swift, Chris Evans (o Capitão America), Antonio Banderas, estrelas da TV, do cinema e o universo digital dos maiores influenciadores.

Os quadros que compuseram e compõem a atração em todos os anos, marcam o público ao levar um conteúdo leve, divertido, e bem familiar . Destacam-se, a competição culinária Minha Mulher que Manda, Beleza Renovada, Quer Casar Comigo, Famosos da Internet - o primeiro quadro de um programa de TV a transportar artistas do universo das redes sociais para a TV aberta - Dia de Sorte, Eliana Visita, Rede da Fama, entre outros.

Nestes 15 anos, Eliana já teve temporadas ao vivo, e se manteve na vice-liderança de audiência, sendo um dos programas de maior repercussão positiva na mídia, com ampla aceitação do mercado publicitário, fruto de uma parceria de sucesso entre a apresentadora, sua equipe de produção e o diretor Ariel Jacobowitz.















