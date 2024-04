Joana Sanz posta primeira foto com Daniel Alves e revolta a web

A modelo Joana Sanz publicou nesta segunda-feira (01), o primeiro registro com Daniel Alves, após a saída do ex-jogador da prisão. Na postagem, Sanz aparece de mãos dadas com o marido e dá indícios de uma reconciliação. A imagem causou revolta nas redes sociais.

O ator João Guilherme não perdeu tempo e disparou: ‘Infelizmente não tem nada haver com 1º de abril”, fazendo referência ao dia da mentira. Em seguida, internautas acrescentaram: “Ridícula igual ele”. “Triste viu... como consegue ter estômago!!”

De acordo com informações do “Fiesta”, um programa de TV espanhol, Joana e Daniel já tinham ficado juntos no último final de semana, quando se encontraram na mansão do atleta, em Barcelona. O ex-jogador e a modelo se conheceram em 2015 e se casaram dois anos depois, em Ibiza. Joana é a segunda esposa de Alves.

Vale lembrar que em março de 2023, Sanz publicou uma carta escrita à mão em que comunicava o fim do matrimônio com Daniel Alves. Além disso, ela tinha anunciado que o atleta a estava enganando enquanto sua mãe morria e deletou as fotos no Instagram em que aparecia ao lado do amado.

Segundo um programa do canal espanhol Telecinco, Joana mudou de ideia em relação à separação porque “não queria deixar o marido de lado nessa situação difícil”. Além disso, desde o início do processo de estupro contra Daniel Alves, Sanz tinha deixado a casa onde vivia com o jogador em Barcelona, para ir morar em Madri.

