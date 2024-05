Secretaria de Educação do DF abre processo seletivo para magistério

YR Yasmin Rajab

A Secretaria de Educação do Distrito Federal abriu um novo processo seletivo para a carreira de magistério público, para atuar na Escola Técnica de Saúde de Brasília, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. O edital foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (24/5).

São ofertadas 20 vagas, sendo 10 para preenchimento imediato e 10 para formação de cadastro reserva. As vagas são efetivas e a carga horária será de 40 horas semanais.

As vagas são para as áreas de enfermagem, odontologia, fisioterapia, biomedicina, farmácia, química e biologia.

Para concorrer, os participantes deverão cumprir os seguintes requisitos:

Graduação em saúde: formação completa em um curso de graduação na área da saúde, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);

Pós-graduação lato sensu: conclusão de um programa de pós-graduação lato sensu em área relevante à saúde, também reconhecido pelo MEC;

Mestrado: obtenção do título de Mestre em área relacionada à saúde, por meio de um programa de pós-graduação stricto sensu credenciado pelo MEC;

Doutorado: conquista do título de Doutor em área de saúde, após a conclusão de um programa de pós-graduação stricto sensu credenciado pelo MEC.

A titularidade em pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado não é um requisito eliminatório para a participação no processo seletivo, no entanto, pontuará o candidato de acordo com o nível de formação adicional em saúde que possui.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise documental. A seleção compreende a análise dos certificados dos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado na área da saúde e a experiência profissional, de acordo com a vaga escolhida, os quais deverão, obrigatoriamente, ser apresentados no ato de inscrição.

As inscrições serão abertas em 3 de junho e poderão ser feitas até o dia 12 do mesmo mês, por meio do formulário disponível aqui.