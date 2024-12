Aula on-line gratuita apresenta dicas para conseguir melhores empregos em 2025

FN Fabio Nakashima*

Paula Esteves, da Cia de Talentos, conduzirá a aula gratuita que promete preparar profissionais para as demandas do mercado em 2025 - (crédito: Divulgação/Vivae)

A Vivae, aplicativo de cursos para o mercado de trabalho, promoverá quinta-feira (5/12), às 19h, a aula on-line gratuita Trabalho em 2025: o que o mercado espera de você. O evento é voltado para profissionais de todas as áreas, estudantes e recém-formados e abordará dicas práticas para conquistar novas oportunidades e se destacar no mercado.

A aula será conduzida por Paula Esteves, sócia e co-CEO da Cia. de Talentos, com mediação de Alexandre Max, CEO da Vivae. Os participantes terão acesso a um panorama das principais tendências do mercado de trabalho e receberão um certificado. A aula será transmitida pelo canal do youtube da plataforma.

Segundo Alexandre Max, estudantes e recém-formados também serão contemplados, com orientações específicas para quem busca estágio ou o primeiro emprego. "Teremos conteúdo voltado a estudantes e recém-formados, com ensinamentos para conquistar uma vaga de estágio ou o primeiro emprego e iniciar uma carreira de forma promissora", destaca.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá