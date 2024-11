Enel Brasil abre inscrições para programa de estágio com vagas

CB Correio Braziliense

A empresa do setor elétrico privado Enel Brasil está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2025. Com mais de 100 vagas anuais disponíveis, o programa é voltado para estudantes universitários de diversos cursos, como engenharias (elétrica, civil, produção, ambiental e afins), sistemas de informação, ciências da computação, comunicação, psicologia, direito, administração de empresas e economia.

Os selecionados irão integrar o time da Enel nas distribuidoras do grupo localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, em modelo de trabalho híbrido, com início previsto para fevereiro de 2025. As inscrições podem ser feitas até 6 de dezembro pelo site da empresa: https://bit.ly/49hBy5E.

O programa oferece uma série de benefícios, incluindo bolsa-auxílio, auxílio-transporte, vale-refeição/alimentação, acesso à plataforma de atividades físicas Wellhub, cursos na plataforma on-line eDucation, além de aulas de idiomas (inglês, italiano ou espanhol). Entre os diferenciais, destacam-se a política de folga de aniversário e o foco na capacitação dos estagiários.