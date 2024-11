Jeduca abreInscrições para premiação de trabalhos de conclusão de curso

CB Correio Braziliense

Print da página inicial do 6º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação da Jeduca - (crédito: Reprodução/Jeduca)

A Associação de jornalistas de educação (Jeduca) está com inscrições abertas até 31 de janeiro de 2025 para a categoria estudante do 6º Edital de Jornalismo de Educação, projeto realizado em parceria com a Fundação Itaú, que premia Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s) que tenham como tema central a educação básica pública ou jornalismo de educação. Os prêmios são de R$ 3 mil (1º lugar), R$ 2 mil (2º lugar) e de R$ 1 mil (1º lugar).

O edital é voltado para universitários recém-formados que apresentaram TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) com tema relacionado ao jornalismo de educação e à educação pública brasileira nos anos de 2024, 2023 e 2022. Serão aceitos trabalhos no formato de produtos comunicacionais (com reportagem, documentário, podcast etc.) ou monografias.

Os TCCs podem ter sido realizados individualmente, em dupla ou em grupo. Nesse caso, o valor do prêmio é o mesmo e a inscrição do trabalho deve ser feita por um representante.

Na avaliação dos trabalhos, a Comissão Julgadora levará em conta a originalidade, qualidade e relevância do tema. A jornalista Denise Chiarato coordena a comissão, que também conta com os jornalistas Eduardo Geraque, Marta Avancini, Ricardo Falzetta e Rodrigo Ratier.

Os resultados da seleção saem até 28 de março de 2025. Para saber mais, mande um e-mail para contato@jeduca.org.br.