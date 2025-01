MS Mirna Silveira

As inscrições vão até 31 de março no site do curso - (crédito: Reprodução/Pexels)

A DW Akademie, em parceria com a Escola Superior Bonn-Rhein-Sieg e a Universidade de Bonn, abriu inscrições para dez bolsas de estudo no curso de mestrado em mídia. O curso é voltado para estudantes da área de comunicação de países em desenvolvimento e emergentes que tenham pelo menos um ano de experiência na área. As inscrições vão até 31 de março no site do curso e as aulas estão previstas para setembro em Bonn, na Alemanha.

O curso tem a duração de dois anos em período integral e possui currículo bilíngue, sendo ministrado em alemão e inglês. As aulas abrangem temas como: mídia e desenvolvimento, jornalismo, comunicação social e gestão de mídia. O programa é dividido em momentos teóricos e práticos, com intuito de preparar os alunos para atuar no setor de comunicação e mídia.

É necessário ter um diploma universitário ou um documento de instituição acadêmica reconhecida, além de ser fluente em inglês. Outro pré-requisito é a comprovação de experiência na área de mídia após a conclusão do curso. Os candidatos às bolsas integrais devem ter no mínimo dois anos de experiência profissional. Mais informações estão disponíveis no site da DW Akademie.

*Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca