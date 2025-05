CB Correio Braziliense

Artur Maldaner*

Estão abertas as votações para o Notable Brazilian Awards 2025, prêmio promovido pela Brazilian Community Heritage Foundation (Fundação Patrimônio Comunitário Brasileiro, na tradução) com o objetivo de reconhecer e homenagear brasileiros que se destacam nos Estados Unidos em diversas áreas, como jornalismo, artes, negócios e ativismo. O evento ocorrerá em setembro, e as inscrições podem ser feitas até 31 de maio por meio do site: https://bchfoundation.org/votacao/.

O quiroprata goiano Wiktor Jorge Alves Siqueira, 30 anos, foi indicado para a categoria massoterapia e quiropraxia, áreas em que o profissional aplica o método autoral Adônis, criado para ajudar seus pacientes a superar dores crônicas. O profissional explica que seu objetivo é espalhar a técnica: "Eu não estou buscando novos clientes em Goiânia, porque não consigo fazer muitos atendimentos por dia. Mas, realmente, quero treinar outros profissionais que possam ajudar mais essas pessoas."

De acordo com Wiktor, o contato com a comunidade brasileira dos EUA aconteceu por meio de sua assessoria, LPinfocus, que apresentou o trabalho de divulgação, palestras, mentorias, materiais, divulgação e o e-book do quiroprata. “Ser indicado é uma honra imensa. Mas conquistar o troféu, seja Prata ou Ouro, será a confirmação de que estou no caminho certo", comenta o profissional goiano. O comitê do prêmio recompensa os participantes de acordo com o número de votos. O quiroprata, por sua vez, conta com mais de 1.222 votos virtuais (até a divulgação desta matéria).

