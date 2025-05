UnB promove 2° curso de capacitação em manejo integrado do fogo para jornalistas

CB Correio Braziliense

A primeira edição da Capacitação aconteceu em 15 de abril de 2025 - (crédito: Camila Saldanha(gov.br)/ Reprodução)

A Rede Biota Cerrado, a Universidade Brasília (UnB), o ICMBio e o Ibama organizam a 2° Capacitação em Manejo Integrado do Fogo para Jornalistas. O objetivo do grupo é informar os profissionais da mídia sobre prevenção e combate a incêndios. O evento terá palestras na Faculdade de Comunicação da UnB e uma atividade prática no Parque Nacional de Brasília. As inscrições para a atividade prática devem ser feitas até 14 de maio, por meio do formulário: link de acesso

As instituições organizadoras se unem para combater a desinformação acerca do fogo do cerrado. O primeiro evento organizado pelo grupo para jornalistas ocorreu no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, em 2024, em Mato Grosso. Enquanto Brasília recebeu em abril de 2025 o curso informativo de Manejo Integrado do Fogo.

Leia também: Fundação Bradesco oferece 18 mil vagas para cursos gratuitos de curta duração

Entre os conteúdos que serão abordados na edição mais recente estão: ecologia básica, funcionamento do fogo em biomas brasileiros, regime do fogo, ocorrências de incêndios no Brasil, manejamento do fogo, aspectos da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e os principais equívocos na cobertura sobre o tema.

A formação ocorrerá em duas etapas, no período da manhã, das 9h às 12h, no Auditório Pompeu de Sousa da Faculdade de Comunicação (ICC Norte) da Universidade de Brasília, será oferecida a palestra sobres os aspectos teóricos do manejamento do fogo, e está aberto ao público geral de estudantes e profissionais de áreas não relacionadas ao jornalismo.

Leia também: Instituto GPA abre 100 vagas para formação gratuita em quatro áreas

No período da tarde, das 14h às 17h, os jornalistas inscritos serão levados para uma atividade prática no Parque Nacional de Brasília. O limite de vagas é de 35 inscritos, que serão transportados de ida e volta da UnB ao Parque Nacional de Brasília, onde acontecerá a queima prescrita e explicações sobre conceitos relacionados a manejo do fogo, diferenças entre queimadas e incêndios e como funcionam as informações públicas em um combate a incêndio, entre outros pontos relevantes para imprensa e sociedade.