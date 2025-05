Instituto GPA abre 100 vagas para formação gratuita em quatro áreas

JC Júlia Christine*

Iniciativas como o Mãos na Massa mostram como a formação prática e o reforço em habilidades essenciais, podem abrir portas reais para o mercado de trabalho. - (crédito: Divulgação)

O instituto GPA, que tem como propósito transformar vidas tendo o alimento como base, abriu inscrições para o programa Mãos na massa. A iniciativa, que já oferecia cursos de panificação, confeitaria e rotisserie, agora, oferta cursos de capacitação em peixaria, sushi e açougue. No total, 100 pessoas serão capacitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do formulário online.

Nesta edição, pela primeira vez, a turma contará com a possibilidade de capacitação no formato híbrido, com parte do conteúdo sendo apresentado de forma on-line. Com 88 horas de atividades, a iniciativa promoverá vivências práticas em lojas selecionadas do Pão de Açúcar e do Extra Mercado, possibilitando a aproximação dos participantes na rotina do varejo alimentar.

O projeto, que será oferecido aos residentes maiores de idade de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, tem como objetivo ampliar as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho e estimular a geração de renda para os participantes.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá