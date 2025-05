Sebrae e Shopee lançam plataforma para apoiar digitalização de pequenos negócios

JC Júlia Christine*

A iniciativa faz parte da parceria estabelecida no fim de 2024 entre Sebrae e Shopee - (crédito: Divulgação FREEPIK)

Nova plataforma gratuita de capacitação, destinada a ajudar pequenos empreendedores no mercado digital, é anunciada pelo Sebrae e Shopee. A parceria visa fortalecer o empreendedorismo brasileiro por meio das melhores práticas para criar e escalar negócios no e-commerce. Para participar e ter acesso aos conteúdos, basta fazer a inscrição na plataforma: https://encr.pw/t4qHn.

Leia também: Senado aprova projeto com diretrizes para reforçar a segurança em escolas

Leia também: Curitiba vai sediar a 30ª edição do Congresso Internacional de Educação a Distância

O curso é dividido em cinco módulos que abordam desde conhecimentos básicos sobre vendas on-line até estratégias mais avançadas, incluindo precificação e negociação com fornecedores. Os participantes, sem necessidade de conhecimento prévio sobre marketplaces, aprenderão a criar e aumentar suas vendas.

A plataforma oferece benefícios adicionais conforme os empreendedores completarem as trilhas, como uma comunidade exclusiva no WhatsApp com atendimento de consultores parceiros para tirar dúvidas e dar continuidade à capacitação. Além do conteúdo gratuito, serão lançadas mais duas trilhas focadas na profissionalização do negócio, análise de dados, estratégias de marketing e práticas de atendimento.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá

Saiba Mais EuEstudante MPGO abre uma vaga para comissão de assistente de promotoria com prazo até hoje (9/5)

MPGO abre uma vaga para comissão de assistente de promotoria com prazo até hoje (9/5) EuEstudante APAE-DF oferece vaga para Assistente Social

APAE-DF oferece vaga para Assistente Social EuEstudante Prêmio de R$ 10 mil para servidores abre inscrições; veja como participar