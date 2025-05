HCB encerra, nesta sexta-feira (30/5), prazo de inscrição para jovem aprendiz

JC Júlia Christine*

Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) - (crédito: Divulgação)

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) está com inscrições abertas para o processo seletivo de jovem aprendiz, voltado à formação de cadastro reserva. Os interessados podem se inscrever até 30 de maio, por meio do site da Renapsi.

Para participar, é necessário ter entre 18 e 21 anos e 11 meses, além de estar cursando ou já ter finalizado o ensino médio. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com atuação em atividades administrativas e operacionais.

Leia também: Professores do DF decidem sobre greve nesta terça-feira (27/5)

Entre as atribuições estão o apoio em rotinas administrativas, arquivamento e recebimento de documentos, atendimento a clientes internos, alimentação de planilhas e utilização de sistemas informatizados de acordo com as demandas do setor.

Os jovens selecionados terão acesso a uma série de benefícios, como plano de saúde e odontológico, alimentação subsidiada, auxílio-creche, estacionamento interno, folga no aniversário, além de programas de capacitação, qualidade de vida e convênios com o Sesc.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá

Saiba Mais EuEstudante MEC inicia pagamento da 3ª parcela de 2025 do Pé-de-Meia nesta segunda

MEC inicia pagamento da 3ª parcela de 2025 do Pé-de-Meia nesta segunda EuEstudante Alunos de escolas públicas do DF aprendem uma profissão em Carreta Digital

Alunos de escolas públicas do DF aprendem uma profissão em Carreta Digital EuEstudante Brasília recebe Encontro Internacional de Educação Midiática