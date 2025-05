HCB abre seleção para auxiliar administrativo com foco em pessoas com deficiência

JC Júlia Christine*

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para o cargo de auxiliar administrativo. A oportunidade é exclusiva para pessoas com deficiência (PCD). Os interessados devem se inscrever até 8 de junho, por meio do site oficial do hospital, na aba “Trabalhe Conosco”.

Para participar, é exigido ensino médio completo, vivência anterior em atividades administrativas como, controle de documentos, recebimento de notas fiscais, organização de arquivos e alimentação de planilhas, além de domínio básico das ferramentas do Pacote Office. É necessário que o número do CID (Classificação Internacional de Doenças) esteja incluído no currículo enviado.

Conhecimentos no sistema MV Soul e passagens por instituições de saúde são considerados diferenciais. A remuneração oferecida é de R$ 2.087,20 para carga horária semanal de 40 horas. O hospital também garante benefícios como plano de saúde e odontológico em âmbito nacional, refeição subsidiada, auxílio-creche, estacionamento gratuito, folga no aniversário e programas voltados à capacitação e bem-estar.

A seleção será dividida em seis fases: triagem curricular, prova objetiva, entrega de documentos, avaliação técnico-comportamental, teste prático e entrevista final. Todas as etapas possuem caráter eliminatório e classificatório, sendo necessário atingir pelo menos 6,0 de média. O edital com todos os detalhes está disponível no site do HCB.

