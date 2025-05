Evento gratuito debate papel do empreendedorismo no combate à pobreza

JC Júlia Christine*

Em 2025, a Aliança Empreendedora completa 20 anos reunindo empreendedores de todo Brasil. - (crédito: Divulgação)

A edição deste ano do Summit Aliança Empreendedora ocorrerá em Brasília, em 3,4 e 5 de junho, e reunirá microempreendedores, especialistas, autoridades e líderes sociais de todo o país, para debater o futuro dos pequenos negócios no Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: aliancaempreendedora.org.br.

No primeiro dia do evento, o destaque é o Encontro Nacional de Microempreendedores, que contará com palestras práticas, histórias reais e oficinas sobre temas como gestão financeira, saúde mental, microcrédito, empreendedorismo feminino e muito mais.

Nos dias seguintes, haverá o Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo, com discussões sobre políticas públicas, inclusão socioeconômica e o papel do empreendedorismo no combate à pobreza.

