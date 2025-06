Itáu promove programa de formação comercial para pessoas com deficiência

CB Correio Braziliense

O Impulsione disponibiliza vagas para diferentes segmentos e não exige experiência prévia - (crédito: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o Impulsione, programa de formação comercial do Itaú Unibanco, o projeto é destinado a pessoas com deficiência, e visa integrar o público nos diferentes segmentos do varejo do Itaú, criando uma instituição mais diversa. Os interessados devem ter ensino superior completo, ou em andamento, nas áreas de humanas ou exatas. As inscrições estão abertas até 30 de junho e podem ser realizadas por meio do site: meu.itau/24s.

As vagas estão distribuídas nas cidades de São Paulo (Capital), Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Guarulhos, Praia Grande, São Vicente, Itanhaém, Cotia, Barueri, Embu e Osasco, Rio de Janeiro (região metropolitana), Campo dos Goytacazes, Macaé, Cabo Frio, Araruama, Petrópolis, Theresópolis, Angra dos Reis, Volta Redonda, Vitória, Vila Velha, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba.

Os selecionados para o programa de formação passarão por duas etapas de aprendizado: na primeira, os participantes vão conhecer o dia a dia da área comercial do Itaú, e terão acesso a trilhas de capacitação online voltadas para o exame da certificação CPA-10 (Anbima), oferecidas pela Academia Rafael Toro. E depois serão inseridos em times nos diferentes segmentos do Itaú, e terão acesso a treinamentos da empresa.

O Impulsione é voltado para inscritos sem experiência em carreiras comerciais, mas a partir desta edição, o Itaú receberá aplicantes com vivência comercial. A seleção é feita de maneira personalizada, levando em consideração as vagas em aberto, formação acadêmica, trajetória profissional, interesses e localização.

Como parte da iniciativa de inclusão do Itaú, o banco realizará uma live sobre empregabilidade para pessoas com deficiência, que ocorrerá em 26/6, e apresentará dicas de preparação para as seleções do Itaú, e explicará as oportunidades de atuação dentro da empresa. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do link: live.popcast.com.br/itau/conexaomaisinclui/.