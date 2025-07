Open English dá aula grauita para entrevistas de emprego em inglês

CB Correio Braziliense

A aula gratuita já está disponível no site da Open English - (crédito: Divulgação)

A Open English, plataforma on-line de ensino de inglês, promove aula gratuita com dicas para candidatos se destacarem em entrevistas de emprego em inglês. A iniciativa é feita em parceria com a Robert Half, empresa internacional de recursos humanos. A aula está disponível, mediante cadastro por meio do site.

A aula será conduzida por Charles, professor da Open English, que compartilhará sua experiência pessoal com recrutamento no Canadá. Durante a aula, o professor irá apresentar as perguntas mais comuns dos alunos em relação a processos seletivos, e dará orientações de preparação para entrevistas de emprego.

Leia também: