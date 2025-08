UnB: Curso gratuito para professores de português tem inscrições abertas

E EuEstudante

A formação vai acontecer no Plano Piloto, Ceilândia, Gama e Sobradinho - (crédito: Secom/UnB)

Artur Maldaner*

O curso Aprendizagem Linguística Aplicada, parceria do Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB) com a Secretaria de Estado de Educação do DF (SEE), está com inscrições abertas até 14 de agosto. Alinhado com o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, iniciativa feita para diminuir lacunas educacionais agravadas pela pandemia de covid-19, o curso de extensão foi criado para contribuir com a formação de professores de línguas da educação básica. As aulas ocorrerão no Plano Piloto, Gama, Taguatinga e Sobradinho. Os interessados podem encontrar mais informações e realizar a inscrição por meio do formulário.

A proposta da professora idealizadora do curso, Eloisa Nascimento Silva Pilati, do Instituto de Letras da UnB, é de apresentar ao longo do curso o método da aprendizagem linguística ativa (ALA), desenvolvido pela docente. A metodologia ALA reúne conceitos de linguística, psicologia cognitiva e neurociência, para tornar o ensino de gramática, leitura e produção de texto uma tarefa lúdica. “Nós ensinamos gramática por meio de princípios, não regras, assim o conteúdo se torna mais simples para aprender, sem perder complexidade linguística”, explica Pilati.

A docente ainda conta que, por meio de seu projeto de pesquisa Gramaticoteca, foi desenvolvido um aplicativo de telefone, que ensina gramática com roupagem de um jogo de celular: “Os alunos ficam completamente viciados”, brinca Pilati. O app se chama Gramatikê, e está disponível para o público geral na loja virtual Google Play. O aplicativo, além de outros materiais didáticos para a melhora do ensino de português, serão apresentados durante as aulas do curso para professores.

Professora licenciada da SEEDF e doutoranda na UnB, Ana Carolina de Castro Rodrigues explica que o curso de extensão compõe o programa Escola das Adolescências, da Secretaria de Educação. “A pasta nos encaminhou alguns resultados das avaliações diagnósticas de ensino, para nós trabalharmos mais incisivamente nessa dificuldade observada nos alunos, de entender a organização da gramática no texto”, e com esse diagnóstico educacional, a SEE procurou o projeto Gramaticoteca.

Para garantir que os professores da rede pública possam comparecer às aulas, o curso Aprendizagem Linguística Aplicada ocorrerá às quintas-feiras, durante o horário de orientação pedagógica dos professores de português, garantindo uma formação profissional mais acessível.