Sabin oferta curso de preparação profissional para PcDs

O curso é voltado para a preparação de PcDs para o mercado de trabalho, com módulos sobre direitos de acessibilidade - (crédito: Reprodução)

As inscrições do curso preparatório para o mercado de trabalho estão abertas. Destinado à pessoas com deficiência, a formação é oferecida pelo grupo Sabin, de forma gratuita e semipresencial.

As aulas vão de 25 a 29 de agosto, em 23 unidades da empresa em todo o país, os interessados podem se inscrever no processo seletivo até 15 de agosto, por meio do site.

O curso tem o objetivo de preparar pessoas com deficiência para o ingresso no mercado de trabalho, para isso, a grade curricular compõe uma etapa de aprimoramento de habilidades profissionais, para se destacar em seleções.

Além de aprendizados de currículos e plataformas de emprego, o curso conta com aulas sobre direitos das pessoas com deficiência, para mostrar aos alunos como aproveitar de um mercado mais acessível.

No fim das 16 horas da formação, os participantes vão receber certificado, e passar por processo seletivo para vagas no Sabin ou empresas parceiras, de acordo com o perfil, interesse e disponibilidade de vagas.