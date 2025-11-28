Jornalista do Correio ganha prêmio do Conselho Federal de Administração

SS Sofia Sellani*

O Prêmio do Conselho Federal de Administração (CFA) foi realizado na noite desta sexta-feira (28/11) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Patrick Selvatti, subeditor da editoria de Cidades do Correio Braziliense, foi o vencedor do prêmio do Conselho Federal de Administração (CFA) de Jornalismo 2025. Com a categoria "reportagem em texto", a matéria O futuro da administração: qual é o perfil dos novos profissionais da carreira? — publicada no caderno Trabalho&Formação Profissional do Correio, em 21 de setembro — competia com outras 37 produções. A premiação reconhece reportagens que tratam de temas relacionados à boa gestão, à transparência, ao empreendedorismo e ao papel dos administradores na construção de uma sociedade mais justa e eficiente.

Com o tema 60 anos da Administração no Brasil: desafios, conquistas e o futuro da profissão, o Prêmio do Conselho Federal de Administração (CFA) foi realizado na noite desta sexta-feira (28/11), no Clube do Exército, em Brasília. As categorias premiadas foram: reportagem em texto, reportagem em áudio e reportagem em vídeo. Ao todo, 73 trabalhos foram inscritos, dos quais 61 foram validados após a verificação dos requisitos previstos no regulamento.

Emocionado, o jornalista contou sobre a experiência no evento. "É um sentimento de reconhecimento do ofício jornalístico e do prestigio do Correio, especialmente do caderno Trabalho&Formação Profissional, que desenvolve reportagens abrangentes sobre as tradicionais e as novas carreiras, e valoriza a educação como a base de todas as vertentes do mercado de trabalho", defendeu.

A iniciativa integra as ações do Jubileu de Diamante da profissão e teve objetivo de valorizar o trabalho de profissionais da comunicação que contribuem para fortalecer o debate público a respeito da administração, gestão eficiente e o desenvolvimento do país.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes