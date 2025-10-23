Correio é finalista do Prêmio de Jornalismo do Conselho Federal de Administração 2025

CB Correio Braziliense

Patrick Selvatti -CFA anuncia os finalistas do Prêmio CFA de Jornalismo 2025. - (crédito: Ed Alves/CB)

O jornalista Patrick Selvatti é um dos três finalistas na categoria Texto no Prêmio CFA de Jornalismo 2025 com a reportagem O futuro da administração: qual é o perfil dos novos profissionais da carreira?, publicada em 21 de setembro no caderno Trabalho & Formação profissional, do Correio. O Conselho Federal de Administração (CFA) fez o anúncio do resultado nesta quinta-feira (23/10) e o resultado final será divulgado em evento que será realizado em 28 de novembro

Entre 2013 e 2023, a administração permaneceu entre os três cursos com maior número de ingressantes, totalizando 3.212.124 calouros nessa década. Motivado pelo questionamento a respeito do interesse da juventude pelo curso que antes era considerado para indecisos e generalistas, Patrick conversou com especialistas, estudante de administração e profissionais recém-formados inseridos no mercado de trabalho sobre os avanços da carreira em seus 60 anos de regulamentação e os principais desafios que os novos administradores encontram no mercado.

A ideia surgiu quando o jornalista concluiu outra reportagem, O futuro já chegou, publicada no mesmo caderno em 24 de agosto deste ano. "Ao tentar entender como as cinco gerações tão distintas — dos Baby boomers à geração Alpha — estão se relacionado no mesmo ambiente laboral, em termos de gestão de pessoas, me despertou o interesse de aprofundar sobre os novos líderes que a academia está colocando no mercado de trabalho", explicou Patrick.

A reportagem premiada teve edição de Ana Sá, com fotografias de Bruna Gaston, Marcelo Ferreira e Minervino Júnior, além de ilustração de Caio Gomez e diagramação de Waldir Diniz.

60 anos do CFA



Com o tema “60 anos da Administração no Brasil: desafios, conquistas e o futuro da profissão”, o Prêmio do Conselho Federal de Administração (CFA) foi dividido em três categorias: Reportagem em Texto, Reportagem em Áudio, Reportagem em Vídeo. A premiação destaca reportagens que abordam temas ligados à boa gestão, à transparência, ao empreendedorismo e ao papel dos administradores na construção de uma sociedade mais justa e eficiente.

A iniciativa faz parte das ações do Jubileu de Diamante da profissão e visa reconhecer e valorizar o trabalho de profissionais da comunicação que contribuem para fortalecer o debate público sobre a administração, a gestão eficiente e o desenvolvimento do país.

Nesta edição, o prêmio recebeu 73 inscrições, das quais 61 foram validadas após a verificação dos requisitos do regulamento. As produções foram distribuídas entre as categorias TV (13 trabalhos), Texto (37 trabalhos) e Áudio (11 trabalhos), representando a diversidade e o comprometimento dos profissionais da comunicação em todo o país.