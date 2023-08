Bate-papo sobre mindfulness reúne psicólogo e piloto Felipe Nasr no Galois

NL Nathallie Lopes

Pedro Lobo e Felipe Nars explicaram como o mindfulness pode ajudar na preparação mental para alcançar bons resultados em provas - (crédito: Nicolas Braga/Divulgação)

Faltando menos de cem dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para o Programa de Avaliação Seriada (PAS), o colégio Galois promoveu um evento para ajudar os estudantes a lidarem com a pressão desses últimos dias de preparo. A palestra “Preparação mental em Destaque para o PAS e ENEM” ocorre no sábado (19/8) e foi conduzida pelo psicólogo especialista em mindfulness Pedro Lôbo, - criador do programa Atleta Mindful, que treina a mente dos competidores para que alcancem alta performance – e pelo piloto brasiliense Felipe Nasr.



No bate-papo descontraído, foi abordado que para a realização de uma prova não basta saber apenas o conteúdo que é exigido, mas também é importante ter equilíbrio emocional e controle da ansiedade. Com os alunos do ensino médio, que estão se preparando para os exames nacionais, como PAS e Enem, isso é muito necessário.

Palestra (foto: Nicolas Braga/Divulgação)

Faltando tão pouco tempo para as provas, os estudantes se sentem cada vez mais ansiosos e apreensivos, pois estão prestes a definir o seu futuro profissional. Para isso é necessário encontrar estratégias mentais para encarar os desafios com tranquilidade e confiança. Uma das técnicas para isso, de acordo com a palestra, é o mindfulness, prática que pode ajudar a mente a se desprender de distrações, pensamentos intrusivos ou de processos reflexivos que possam gerar desconforto e causar ansiedade, não ajudando no desempenho do aluno.

Os palestrantes relataram sobre experiências pessoais e tiraram dúvidas dos presentes. De acordo com estudos publicados, as técnicas de mindfulness e autoconhecimento consistem em exercícios de concentração, como meditação, respiração profunda e atenção plena ao corpo. Ações importantes não somente para o vestibular, mas para a vida.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

Programa de Avaliação Seriada (PAS)