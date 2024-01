Enem: estudantes receberão incentivo financeiro para fazer a prova

MS Mayara Souto

Ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou incentivo financeiro extra para estudantes - (crédito: Mayara Souto/CB/DA.Press)

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira (16/1), durante entrevista coletiva, que haverá incentivo financeiro extra para que os estudantes matriculados no terceiro ano façam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na ocasião, as notas do Enem 2023 foram divulgadas oficialmente.



De acordo com ele, a intenção é estimular que os jovens ingressem no ensino superior. Neste ano, menos da metade dos concluintes (47%) se inscreveram para realizar a prova.

A informação foi dada durante entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira, em Brasília. Na ocasião, as notas do Enem 2023 foram divulgadas oficialmente.

Esse valor será um adicional ao Projeto de Lei n° 54/2021, que prevê uma poupança para os alunos concluírem os três anos do Ensino Médio. A lei será promulgada na tarde de hoje, no Palácio do Planalto, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O montante será depositado anualmente na poupança de cada aluno e, no último ano, um valor adicional será enviado para quem prestar o Enem. Ainda não há informações de quando e como os jovens terão acesso ao valor depositado.