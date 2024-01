Enem 2023: Nordeste é a região com mais redações nota mil

TM Thays Martins

O Nordeste foi a região que mais registrou redações que alcançaram a nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio de 2023. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (16/1) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Das 60 redações nota mil, 25 são de estudantes do Nordeste. Já o Sudeste é a segunda região com mais notas máximas, 18. Em seguida estão o Sul, com sete redações, e Centro-Oeste e Norte empatados com cinco cada.

Entre os estados, o destaque foi para o Rio de Janeiro e São Paulo com sete redações nota mil em cada. Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul também se destacaram com seis notas máximas cada. Já o Distrito Federal teve somente um texto com nota máxima.



Das 60 redações, somente quatro são de escolas públicas: Espírito Santo (1); Rio de Janeiro (1); Rio Grande do Norte (1); e Tocantins (1). O tema deste ano da avaliação foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Veja detalhe por estado



Acre – 0



Alagoas – 0



Amapá – 0



Amazonas – 1



Bahia – 4



Ceará – 4



Distrito Federal – 1



Espírito Santo – 2



Goiás – 4



Maranhão – 0



Mato Grosso – 0



Mato Grosso do Sul – 0



Minas Gerais – 2



Pará – 3



Paraíba – 0



Paraná – 0



Pernambuco – 2



Piauí – 6



Rio de Janeiro – 7



Rio Grande do Norte – 6



Rio Grande do Sul – 6



Rondônia – 0



Roraima – 0



Santa Catarina – 1



São Paulo – 7



Sergipe – 3



Tocantins – 1

Resultado melhor que 2022

No Enem 2022, somente 23 redações obtiveram nota máxima na redação. Na época, o tema foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". “O tema da redação é relevante e isso permitiu que as pessoas discutissem o tema com mais fluidez, o que pode justificar o aumento na nota mil”, destacou Rubens Lacerda, diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep

Resultado disponível

O resultado do Enem 2023 pode ser consultado na Página do Participante.