Candidatos se preparam para a prova do Vestibular 60+ da UnB

NG Naum Giló

A professora Danielle Mendonça Sousa deu dicas para a produção de textos dissertativos - (crédito: Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) vai aplicar, neste domingo (28/1), a prova do vestibular para 3.013 candidatos com 60 anos ou mais interessados em ingressar em cursos de graduação na Universidade de Brasília (UnB). A fim de ajudar na preparação para o grande dia, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) promoveu um aulão de redação para professores e orientadores aposentados da Secretaria de Educação.

A aula foi ministrada pela professora Danielle Mendonça Sousa, que deu dicas e orientações essenciais para a produção de textos dissertativos. "A maior diferença desse público é o nível de repertório social e de vida que eles já têm, o que ajuda muito no desenvolvimento do tema da redação", observa a docente, que leciona para anos iniciais, concurseiros e cursos de preparação para vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). "A partir do momento em que se inscrevem para um vestibular, eles se colocam dispostos a aprender, o que não é visto, muitas vezes, em pessoas mais jovens", acrescenta.

Aos 70 anos, José Sóter pretende, mais uma vez, empreender a missão de conquistar uma vaga no ensino superior. "Quero fazer engenharia florestal, porque, entre os seres vivos, os meus preferidos são os vegetais", revela o professor, que está aposentado desde 2010. Ele é formado em licenciatura em técnicas agrícolas, mas não quer perder a oportunidade de mergulhar em uma nova área do conhecimento. Por isso, aproveitou o aulão promovido pelo sindicato. "Está excelente, estou aprendendo coisas novas. Escrevo poesia, resenhas, mas não tenho muita lida com textos acadêmicos que serão tecnicamente avaliados", comemora.

Incentivo

A professora Neide Rafael, 77 anos, faz questão de ser chamada pelo nome do ofício. Ela é formada em história da arte, educação artística e é especialista em educação das relações étnico-raciais da UnB. Agora, Neide mira o curso de história, uma paixão. Mas também há uma outra razão para, mais uma vez, disputar uma vaga no ensino superior. "Também sou psicanalista e atendo pacientes jovens que sofrem com ansiedade. A psicanálise me atravessa nesse entendimento ao jovem, que é uma fonte de riqueza das nossas relações psicossociais atemporais. Será uma forma de entender a aflição do jovem com o vestibular", explica. "É preciso parabenizar o Sinpro. A professora faz uma boa leitura da escrita contemporânea", avalia.

O aulão foi pensado para os aposentados da carreira da educação pública do Distrito Federal, mas foi aberto para todos aqueles com mais de 60 anos que querem chegar afiados para a prova de redação. Roséli Saraí Viana Vieira, 61, é técnica em enfermagem aposentada. Ela conta que é bastante incentivada pela filha, servidora da Secretaria de Educação. Agora, ela quer cursar saúde coletiva, no câmpus de Ceilândia. "Estou ansiosa, porque há muito tempo não estudo. Quando vi a quantidade de inscritos para o vestibular, fiquei ainda mais ansiosa. Estou estudando em casa", disse à reportagem. Roséli é moradora de Sobradinho, a 45 quilômetros de Ceilândia, distância que não desanima a aposentada. "É longe, mas quando se quer algo, a gente busca, vai atrás", anseia.

Seleção

A coordenadora da Secretaria de Assuntos para Aposentados do Sinpro, Elineide Rodrigues, diz que a entidade tem participado de atividades no sentido de buscar políticas públicas voltadas à população com mais de 60 anos. Ela destaca que a expectativa de vida é cada vez maior e é necessário proporcionar um envelhecimento saudável, ativo e digno. "Recentemente, fizemos uma pesquisa no sindicato para traçar o perfil e as necessidades dessas pessoas e vimos que eles querem atividades que os contemplem e que os façam sentir ativos e vivos de maneira prazerosa", enfatiza.

Ao todo, serão ofertadas 136 vagas em 37 cursos presenciais de graduação nos quatro câmpis da UnB (Darcy Ribeiro, Gama, Planaltina e Ceilândia). Só quem tem 60 anos ou mais pôde se inscrever para o esse processo seletivo. Os candidatos serão avaliados por meio de uma redação dissertativa em língua portuguesa. A prova será aplicada no câmpus Darcy Ribeiro, na Asa Norte.