Vestibular da UnB para maiores de 60 anos será realizado neste domingo (28/1)

MS Mariana Saraiva

Vestibular para 60 anos ou mais. Na foto, Cleunice Castro. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O vestibular para pessoas com mais de 60 anos é uma iniciativa pioneira da Universidade de Brasília (UnB). A proposta vai abrir portas para a terceira idade ingressar no curso dos sonhos e vislumbrar novos horizontes. A prova ocorre neste domingo (28/1), no campus Darcy Ribeiro, nos pavilhões João Calmon e Anísio Teixeira. Os portões se fecham às 8h30 e a prova se inicia às 8h45 com uma duração de cinco horas. A orientação é que os vestibulandos cheguem uma hora antes.

O exame consiste em uma redação, com o limite de 30 linhas, que avalia as habilidades de expressão na modalidade escrita e de utilização das normas da Língua Portuguesa na produção textual. Ao todo, foram 3.013 inscrições homologadas e 136 vagas em 37 cursos presenciais de graduação espalhados pelos quatro campi (Planaltina, Gama, Ceilândia, Asa Norte). O curso mais concorrido é o de psicologia, com 566 candidatos.

O oficial de justiça aposentado João Alberto, 71 anos, optou pela engenharia da computação. "Escolhi esse curso porque significa um passo gigantesco para facilitar o uso dos computadores sem precisar do auxílio de ninguém e, quem sabe, ajudar meus companheiros", relata. "Seria um prazer enorme compartilhar meus conhecimentos adquiridos no curso com minha família e amigos", afirma.

A reitora da UnB, Márcia Abrahão, celebrou o número de inscritos. "É motivo de grande orgulho para a Universidade de Brasília e sabemos que a construção de um país mais justo passa pela educação e, ao proporcionarmos essa oportunidade, reforçamos o nosso papel como uma instituição de excelência, pioneira, inclusiva e acolhedora. Estamos não apenas ampliando horizontes individuais, mas enriquecendo o ambiente acadêmico. Mantemos nosso compromisso contínuo com a promoção dos direitos humanos", disse.

A iniciativa do vestibular 60+ foi tomada pela Câmara dos Direitos Humanos da Universidade de Brasília como parte da campanha "Envelhecer saudável" e tem como parceria o programa de extensão Universidade do Envelhecer (UniSER), que, além de incentivar a participação no vestibular, auxilia os idosos em seus direitos, ampliando as capacidades e habilidades da comunidade, valorizando a convivência e o aprendizado em grupo, ensinando a como envelhecer com saúde, alegria e conhecimento.

A salgadeira Cleunice Pereira, 66, tem o sonho de fazer o ensino superior e foi incentivada pela UniSER."Me despertou uma vontade de cursar saúde coletiva e, finalmente, estudar para atuar na área que eu sempre quis. Se não fosse a UniSER me incentivando e me ajudando a me tornar uma pessoa melhor, provavelmente eu estaria triste e deprimida em casa", argumenta. "Para mim, a UnB é tudo de bom. Os meus filhos se formaram lá e acho uma faculdade excelente", afirma.

As expectativas de Raimunda Fernandes Castro, 61, estão "lá em cima", segundo a servidora da Educação aposentada. "Estou muito animada. É um sonho meu passar no vestibular para cursar saúde coletiva. Se, no futuro, eu me formar, vou poder ajudar minha comunidade com informações e introduzir algum projeto que ajude o pessoal da terceira idade", explica. Ela lembra que muitos idosos não têm condição de pagar uma faculdade, então a UnB ofereceu uma oportunidade grandiosa. "Também sou muito grata a UniSER, que apresentou o vestibular 60+ para a gente", acrescenta.

Sem preconceito

O coordenador do processo seletivo do vestibular 60+, Lucas Oliveira da Silva, frisa que o certame é uma oportunidade de superar o idadismo, que é o preconceito em relação à idade. "A primeira proposta é superar o preconceito, promovendo que idosos possam estudar em um mesmo local que os jovens que ingressaram na universidade também estudam, rompendo qualquer tipo barreira de idade. Propondo esse vestibular, mantemos a terceira idade ativa, a política do envelhecimento saudável, no sentido de envelhecer estudando e aprendendo sempre", afirmou.

A expectativa da UnB é continuar com o vestibular 60. O coordenador do processo seletivo, entretanto, explica que não se tem essa definição ainda. "É uma política implementada agora e que vai passar por um processo de avaliação pela própria universidade. Aí, sim, irão decidir se esse vestibular prosseguirá ou não", finaliza.

Em caso de novas oportunidades, o professor. Francisco Thiago Silva, da Faculdade de Educação da UnB, dá algumas dicas para que os futuros vestibulandos 60 se preparem para uma boa redação. "Pratique leituras variadas. Elas são fundamentais para o exercício da escrita. Sobretudo do gênero textual exigido na prova", aconselha. "Participe de exercícios simulados com temas diversos e tenha acesso aos mais variados veículos de comunicação (mídias e redes sociais) com vistas a atualização de assuntos contemporâneos", conclui.

*Com Caio Ramos, estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti