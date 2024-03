Acesso Enem 2024: UnB abre inscrições na próxima sexta-feira (22/3)

CB Correio Braziliense

A Universidade de Brasília (UnB), divulgou nesta segunda-feira (18), o prazo de inscrição para acesso Enem 2024, processo seletivo criado em 2019 para ingresso em cursos presenciais da instituição com o uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (22/3) até 11/4 e poderão ser feitas por meio do site da banca organizadora Cebraspe. O processo seletivo disponibiliza 2.120 vagas em cursos de graduação presenciais para ingresso no segundo semestre 2024.

Poderá participar o candidato que comprovar a conclusão do ensino médio (ou curso equivalente) e a realização do Enem indicada no edital do processo seletivo. Além disso, o participante que se inscrever em qualquer curso que exija Certificação de Habilidade Específicas na UnB, somente poderá concorrer caso possua a referida certificação, dentro do período de validade. Os cursos referentes são: Artes Visuais (Bacharelado/Licenciatura), Música (Bacharelado) e Música (Licenciatura).

A seleção é realizada por meio de três sistemas de vagas: o Sistema Universal, o Sistema de Cotas para Escolas Públicas e o Sistema de Cotas para Negros. Desde 2020, a universidade não seleciona ingressantes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), usando diretamente a nota do Enem para fazer a seleção.