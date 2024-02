Sisu 2024: veja os 10 cursos com mais inscritos e aprovados

VC Victor Correia

Sisu usa notas do Enem de 2023 - (crédito: Luis Nova/CB)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quarta-feira (7/2), um balanço do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024. Entre os cursos com mais aprovados estão pedagogia, administração e direito, respectivamente. Já entre os que tiveram mais inscritos, medicina lidera, seguido de direito e administração.

Ao todo, a seleção aprovou 239.872 candidatos, dos 1.271.301 que se inscreveram. A cifra considera tanto a ampla concorrência, com 102.005 selecionados, quanto a modalidade de cotas e ações afirmativas, com 137.867.

Medicina lidera com folga o ranking dos cursos com mais interessados. Ao todo, 298.316 pessoas a selecionaram como uma das duas opções permitidas pelo Sisu. Já direito reuniu 157.364 inscritos, seguido de administração, com 118.883. Na sequência vêm psicologia (103.336), enfermagem (99.768), pedagogia (89.702), medicina veterinária (65.271), ciência da computação (57.385), educação física (55.437) e ciências biológicas (52.822).

Lista dos 10 cursos com mais inscritos no Sisu 2024 (foto: Divulgação/MEC)

Já a lista dos cursos com mais aprovados é liderada por pedagogia, com 9.355. Em segundo está administração, com 8.900, e em terceiro, direito, com 7.780. Na sequência vêm: ciências biológicas (7.705), matemática (7.000), medicina (5.732), engenharia civil (5.693), química (5.509), ciências contábeis (5.175), e agronomia (5.037).

Lista dos 10 cursos com mais aprovados no Sisu 2024 (foto: Divulgação/MEC)

O prazo para que os selecionados na chamada regular se inscrevam nas instituições termina hoje, bem como o prazo para que os que não foram chamados manifestem interesse em participar da lista de espera. Em 2024, segundo o MEC, a lista poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições para futuras chamadas.