CB Correio Braziliense

O período para solicitação de isenção na taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 começa nesta segunda-feira (15/4). De acordo com o cronograma divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o prazo vai até 26 de abril.

Os estudantes devem pedir a isenção por meio da Página do Participante do Enem e utilizar o login do portal Gov.br. Além disso, os candidatos que não compareceram nas provas de 2023 podem justificar a ausência caso queiram participar da edição 2024 gratuitamente.

Tem direito à isenção:

- Participantes que estão no 3º ano do ensino médio de escolas públicas;

- Alunos que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada;

- Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

Confira o cronograma do pedido de isenção:

- Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 15 a 26 de abril

- Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 13 de maio

- Período de recursos: 13 a 17 de maio

- Resultado dos recursos: 24 de maio