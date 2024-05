Golpe no Enem: site falso imita página oficial de inscrição

Ed Estado de Minas

Golpe tem sido usado para atrair estudantes que vão se inscrever no Enem - (crédito: Reprodução)

Um golpe tem sido usado para atrair estudantes que vão se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O site falso tem funcionalidades parecidas com o verdadeiro, mas sem o domínio “.gov.br”, que é o oficial dos órgãos federais.



Outra diferença é que os golpistas pedem que o estudante somente digite o CPF, enquanto o site oficial tem dois botões de acesso no chat: conta "gov.br" e "inscrição".

Enem 2024

A edição de 2024 do Enem será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal em 3 e 10 de novembro. No primeiro dia do exame, as provas são de linguagens, códigos e suas tecnologias, além da redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

Inscrição

O período de inscrição para o Enem 2024 começou na última segunda-feira (27/5) e segue até 7 de junho. A inscrição é feita através da Página do Participante do Enem, com CPF do estudante e senha do portal do governo federal Gov.br.

O valor da taxa continua em R$ 85, pagável por boleto (gerado na Página do Participante), pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) — que é vinculado ao Ministério da Educação e responsável pela organização do Enem —, o pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado a partir de 27 de maio até 12 de junho.

O resultado dos pedidos de isenção da taxa foi divulgado pelo Inep em 13 de maio. A aprovação da isenção não significa que a inscrição foi realizada automaticamente. É necessário que o interessado se inscreva para participar do exame.