Enem 2024 tem mais de 5 milhões de inscritos

CB Correio Braziliense

Os moradores do Rio Grande do Sul têm um prazo extra para fazer a inscrição no exame - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 registrou 5.055.699 de inscrições. O número supera as edições anteriores do programa.

Mais da metade dos inscritos teve a solicitação de isenção da taxa de inscrição aprovada. O prazo para os pagantes se encerra na próxima quarta-feira (19/6). O valor é R$ 85.

Os moradores do Rio Grande do Sul têm um prazo extra para fazer a inscrição no exame. O prazo vai até às 23h59 da próxima sexta-feira (21/6). Moradores do estado também estão insentos da taxa de inscrição.