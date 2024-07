Vestibular 60mais: UnB divulga resultado dos aprovados em 1ª chamada

DO Débora Oliveira

A primeira edição do vestibular 60mais ocorreu em 28 de janeiro. A prova consiste em uma redação com até 30 linhas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Universidade de Brasília (UnB) anunciou, nesta terça-feira (16/7), o resultado da 1ª chamada dos aprovados no Vestibular 60mais. O processo seletivo é destinado a pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelecido pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, e suas alterações). Acesse o resultado aqui.

Os novos calouros devem realizar o registro acadêmico entre 9h do dia 1º de agosto de 2024 e 17h do dia 2 de agosto de 2024, no próprio site do processo seletivo e todas as informações necessárias para o procedimento de registro devem ser consultadas na Agenda do Calouro, também acessível na página do Cebraspe.

O vestibular em questão é uma iniciativa da UnB que tem como intuito promover os objetivos da Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão (PESPC), que visa fomentar um envelhecimento saudável, participativo e digno.

A iniciativa oferece 216 vagas, distribuídas entre os campi Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia e Planaltina. Os aprovados no Vestibular 60mais terão a oportunidade de ingressar em cursos de graduação no segundo semestre letivo de 2024.