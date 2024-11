Domingo de Enem no DF promete chuva ao longo do dia

A previsão do tempo é de nebulosidade e pancadas de chuvas no período da tarde - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Quem vai realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Distrito Federal, neste domingo (3/11), pode preparar o guarda-chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu nublado e chuvas isoladas ao longo de todo o dia, principalmente pela tarde.

Os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima de 26°C. A umidade relativa do ar deve ficou em 100% pela manhã, mas pode chegar aos 60% nas horas mais quentes do dia.

Vale lembrar que o Inmet emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para o Distrito Federal. A previsão é de chuva intensa, com volumes entre 20 e 30mm por hora e acumulados que podem chegar a 50mm em um único dia. Além disso, são esperados ventos fortes, com rajadas de até 60 km/h.

Devido às condições climáticas adversas, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e galhos, alagamentos e descargas elétricas. Para se proteger e evitar acidentes, é recomendado que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante a tempestade, pois há risco de queda e de descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.

Mais informações sobre a previsão do tempo e as medidas de segurança, podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).