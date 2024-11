Professores orientam sobre como encarar o segundo dia de Enem

GS Giovanna Sfalsin

Estudantes em todo o Brasil enfrentarão, neste domingo (10/11), o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Serão aplicadas as provas de ciências da natureza - química, física e biologia - e matemática. Com cinco horas de duração e 90 questões, a avaliação começará às 13h30 e terminará às 18h30. O Correio ouviu professores que indicaram os possíveis assuntos que serão pedidos em cada uma das matérias. Eles deram orientações a respeito de como os candidatos podem ter um bom desempenho e manter a calma e a concentração para que, assim, aumentem suas chances de aprovação.

O professor de Geometria Saulo Lima destacou que a prova de matemática costuma cobrar conhecimentos específicos de Geometria. "(Testar) a habilidade de fazer e desfazer as figuras (bidimensionais e tridimensionais) é sempre recorrente (no Enem). Eu apostaria em questões envolvendo poliedros e corpos redondos, exigindo a capacidade de combinar e analisar os sólidos geométricos. Além disso, as questões de gráficos são o 'xodó' do Enem. É importante saber interpretá-los", disse o educador. Ele recomendou aos alunos lerem com calma as questões para afastar riscos com falhas de interpretação que possam levar a erros e confusões nas respostas.

Em relação a química, a professora Juliana Gaspar afirmou que: "Assuntos como química ambiental, estequiometria e eletroquímica aparecem praticamente todos os anos". Ela sugeriu que os candidatos se concentrem em tópicos como reciclagem, tratamento de resíduos e questões ligadas ao pH de solos e águas.

"Outra dica importante é revisar conceitos de cinética química, especialmente o papel dos catalisadores e os processos de oxirredução", considerou. Além disso, segundo Juliana, conceitos de acidez e basicidade dos compostos orgânicos, assim como a análise do Número de Oxidação (NOx), nas questões de oxirredução, são exigidos frequentemente no exame.

Para fazer as provas de ciências da natureza, educadores alertaram os estudantes a se prepararem para compreender o significado de conceitos, denominações, termos e processos utilizados nessa matéria. Saber a função de cada um deles pode ser determinante para encontrar a resposta correta da questão.

Thiago de Jesus Costa, professor de biologia em colégios do DF e de cursos livres sobre reciclagem, detalhou: "O assunto mais abordado é ecologia. Poluição hídrica, ciclos biogeoquímicos e desmatamento são temas que aparecem com frequência, pois têm grande relevância no contexto brasileiro". Ele também sugeriu atenção aos conteúdos de expressão gênica e epigenética. Também considerou que não se pode perder de vista a bioquímica das moléculas orgânicas, como respiração celular e metabolismo energético.

Por sua vez, Rodrigo Bessone, que ensina física, apontou que tópicos referentes a eletrodinâmica, ondas, termologia — especialmente calorimetria —, cinemática e óptica são presença certa no Enem. Ele reforçou que os alunos se foquem na leitura da pergunta, o que ajuda a entender o que é solicitado e permite dar informações relevantes na prova.

Ele recomendou dar prioridade às questões mais simples no início. Pela sua experiência profissional, no começo do exame, muitos candidatos estão ansiosos. Por isso, para "quebrar o gelo" e se aclimatarem ao momento, sugeriu que, incialmente, sejam resolvidas as perguntas sobre os assuntos que dominam. "Esse método também favorece o desempenho na TRI (Teoria de Resposta ao Item), que exige uma coerência entre acertos em questões fáceis e médias, fundamentais para alcançar uma nota elevada", explicou o professor. Ele apontou que, nas provas de Física, questões teóricas, com enunciados diretos e alternativas mais objetivas, costumam ser as que podem ser respondidas, de forma correta, mais rapidamente.

Preparação

Entre os estudantes que se preparam para o segundo dia de provas do Enem, alguns sonham em cursar medicina numa universidade federal. Esse é o caso de Maria Carolina Almeida, 20. "Minha expectativa para o segundo dia é encontrar uma avaliação ainda mais difícil que a do primeiro dia. Mas me preparei o ano inteiro para isso. A maior luta é a mental, enfrentar a mente com ela dizendo 'não vai dar certo'. Mas estou mentalmente leve. Acho que o que nos ajuda é estar perto de pessoas que a gente gosta, e eu (também) sei que me preparei (bem) para este momento", comentou.

Amanda Olinda Gonçalves, 21, considerou que o tema da redação deste ano estava dentro do que se esperava. Ela, que quer cuidar de pacientes em clínicas e hospitais, garantiu estar preparada para um segundo dia mais técnico, com questões de conteúdo mais direto. "Espero que isso ajude na TRI, que valoriza uma coerência nas respostas", disse.

Marcelo Chaves, 23, é outro que pretende um dia ostentar jaleco médico e estetoscópio, como Maria Carolina e Amanda. Ele contou que, por conta própria, tem analisado e respondido provas de Enem anteriores quase todos os finais de semana. A iniciativa é parte de sua rotina de estudos. Paralelamente, afirmou que buscou desenvolver o controle emocional, fundamental para a fase final. "Não encaro o exame como um ponto de ansiedade, e, sim, como algo que escolhi. Agora, estou diminuindo nos (períodos dedicados aos) estudos, buscando descansar e acalmar a mente para esse último desafio. Esse é só mais um final de semana para mim, igual aos outros durante todo o ano", afirmou.

* Estagiária sob supervisão de Manuel Martínez