Enem 2024: Inep divulga dados do primeiro dia por UF

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quarta-feira (6/11), os dados de presentes, ausentes e concluintes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, por unidade da Federação (UF). As informações são preliminares e se referem ao primeiro dia de aplicação, no último domingo (3/11). Os dados definitivos dependem da consolidação pela empresa aplicadora e serão informados em janeiro de 2025, juntamente com os resultados finais do exame. Acesse o balanço.

Dos mais de 4,3 milhões inscritos, 73,4% participaram da prova no primeiro dia. O índice revela um aumento de 1,5% em relação ao Enem 2023, quando 71,9% dos inscritos compareceram. Dos concluintes do ensino médio da rede pública, 94% se inscreveram. O aumento desse público no exame foi de 36% em relação à edição de 2023, quando 58% dos concluintes fizeram inscrição. Das 27 unidades da Federação, 14 tiveram 100% de seus concluintes inscritos no Enem.

Para esta edição, o Inep ampliou a transparência e o rol de dados sobre o exame, com as principais informações disponíveis no Painel Enem. A plataforma interativa permite o acesso aos dados de forma abrangente, conforme o interesse de quem a utiliza. O painel traz informações a nível de país, regiões, estados e municípios (em números absolutos e percentuais), de acordo com os recortes desejados.