Candidata chega às 13h02 e perde prova do Enem: 'estou arrasada'

NF Nara Ferreira

Ana De Nalva dos Santos chegou dois minutos atrasada - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press)

Os portões da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), em Belo Horizonte, foram fechados, como previsto, às 13h deste domingo (10/11), segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Infelizmente o sonho de cursar uma faculdade terá que ser adiado para a inscrita Ana de Nalva dos Santos, de 50 anos, que chegou no local às 13h02.

A podóloga diz que tentou pedir viagens por carro de aplicativo ao menos cinco vezes, mas não conseguiu. Moradora do Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, a inscrita estava triste por ter se atrasado. “Estou arrasada. Eu fui bem no primeiro dia de prova, estava fácil”, disse.

Às 13h03 outra atrasada chegou. A jovem não quis se identificar, mas pediu para que os porteiros abrissem os portões. Desapontada, ela disse ter atrasado por pouco.

Das 12h às 13h inscritos entraram para realizar o segundo dia de prova marcado por 90 questões de múltipla. A prova tem início oficial às 13h30.

O segundo dia da prova é formado por questões de múltipla escolha (45 de matemática e 45 de ciências da natureza) que devem ser realizadas em até cinco horas, como informa o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável por organizar o Enem.

Os participantes só podem sair da sala de aplicação após duas horas do início das provas. E, para levar o caderno de questões, terão que esperar para ir embora nos 30 minutos finais da prova, a partir das 18h.

De acordo com o Inep, a divulgação do gabarito das provas do Enem ocorrerá em 20 de novembro e o resultado final será conhecido em 13 de janeiro de 2025.