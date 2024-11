Candidata do Enem 2024 viaja da Bahia a Brasília para fazer a prova

EF Eduardo Fernandes

Com o sonho de cursar medicina, a jovem Estefanny Souza, de 19 anos, veio de Buritirama, interior da Bahia, prestar vestibular na Capital - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por Bruna Pauxis, especial para o Correio

Estefanny Souza, de 19 anos, veio do interior da Bahia, da cidade de Buritirama, prestar o Enem em Brasília. A jovem, que é mãe da pequena Isadora Souza, de 3 anos, é professora na prefeitura de sua cidade mas sonha cursar medicina.

“Minha cidade é um pouco longe, porque moro no interior. Então estava um pouco cheio para fazer as inscrições, aí vim para Brasília fazer a prova”, conta Estefanny, que está hospedada na casa de seu irmão, Alan, em Taguatinga Norte.

A professora conta que, embora tenha achado boa a prova de domingo passado, estava muito aflita com medo de algo dar errado. “Estava um pouco nervosa, imagina vir de outro estado para chegar aqui e acabar perdendo a prova?”, contou Estefanny, que estuda há dois anos para o Enem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo dia de provas

O segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre neste domingo (10/11), a partir das 13h30. Hoje, os participantes terão pela frente questões de ciências da natureza — biologia, física e química — e de matemática.

No domingo passado (3/11), os participantes realizaram provas de linguagens, ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e redação. A abstenção no Distrito Federal, na semana passada, foi de 25,5% dos 74.366 inscritos. A divulgação do gabarito das provas do Enem ocorrerá em 20 de novembro e o resultado final será divulgado apenas no ano que vem, em 13 de janeiro de 2025.

Cronograma

A aplicação do exame segue o horário de Brasília. O término das provas será meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo.

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Pode sair da prova sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Pode sair da prova com o caderno de questões: a partir das 18h